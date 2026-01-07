< sekcia Regióny
Workshop o živote pravekého človeka priblíži, čo dokázali predkovia
Banská Bystrica 7. januára (TASR) - O tom, ako vyzeral život pravekého človeka a čo všetko dokázal vytvoriť len z prírodných materiálov, sa dozvedia účastníci tvorivého workshopu 10. januára o 14.00 v Thurzovom dome v Banskej Bystrici. Stredoslovenské múzeum (SSM) pre nich pripravilo podujatie pod názvom Hlina v živote pravekého človeka.
„Na workshope zameranom na prácu s hlinou si návštevníci vyskúšajú techniky, ktoré ľudia poznali už pred tisíckami rokov. Zistia, ako sa hlina stala neoddeliteľnou súčasťou pravekého života od prvých nádob na vodu až po ozdobné predmety, figúrky a pintadery. Rovnako i to, že aj bez hrnčiarskeho kruhu sa dá vytvoriť niečo krásne a funkčné,“ informovalo SSM.
Workshop je vhodný pre deti od desiatich rokov i dospelých a je jedným zo sprievodných podujatí novej výstavy v Thurzovom dome venovanej životu v dobe kamennej. Približuje, ako žili ľudia na území Slovenska v mladšej dobe kamennej - v neolite.
Návštevníci na zážitkovej výstave, ktorá potrvá do 19. apríla, uvidia prostredie, v ktorom naši predkovia žili, aké domy stavali, čo jedli, ako si varili a vyrábali odev a tiež ako a kde pochovávali mŕtvych. Všetky inštalované prvky a predmety vystavené mimo vitrín môžu záujemcovia preskúmať dotykom a v niektorých prípadoch si prácu s replikami pravekých predmetov i vyskúšať.
