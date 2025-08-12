< sekcia Regióny
Workshop v Nitre ukáže začínajúcim autorom, ako sa tvorí divadelná hra
Nitra 12. augusta (TASR) - Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre pripravuje dvojdňový worskhop, ktorý účastníkom priblíži autorskú tvorbu a prácu s námetom pri písaní divadelných hier. Ako informovali organizátori, konať sa bude od 18. do 19. augusta v priestoroch KOS.
Začínajúci autori sa počas worskhopu dozvedia, ako začať s tvorbou, ako pomenovať tému a ďalej ju uchopiť a rozvíjať. „Ukážeme si, ako následne selektovať nazhromaždený materiál a kreovať obsah a formu výsledného diela. Účastníci sa tiež naučia uvažovať nad vlastnou autorskou tvorbou a prípadne si aj rozpracovať vlastný projekt,“ uviedla lektorka Mária Piatriková.
Tvorivé dielne priblížia aj príklady z umeleckej praxe a na konkrétnych ukážkach z inscenácií predstavia rôzne aspekty autorskej práce, jej výhody, ale aj úskalia. „Workshop je určený všetkým vo veku od 14 rokov. Ľuďom, ktorých zaujíma proces tvorby divadelného predstavenia a chcú zažiť niečo nové, tvorivé a nevšedné,“ doplnila Piatriková.
