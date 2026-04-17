Workshop zameraný na D. Jurkoviča spája študentov zo Slovenska a Česka
Cieľom workshopu je zvýšiť záujem o ľudovú architektúru a podporiť ochranu kultúrnych hodnôt, z ktorých Jurkovič čerpal.
Autor TASR
Myjava 17. apríla (TASR) - V Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave prebieha od stredy (15. 4.) vzdelávací workshop zameraný na prepojenie mladej generácie s odkazom architekta Dušana Jurkoviča. Podujatie spája študentov zo Slovenska a Českej republiky a prostredníctvom prednášok i tvorivej práce približuje význam tradičnej architektúry kopaničiarskeho regiónu. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Marek Hrin.
Cieľom workshopu je zvýšiť záujem o ľudovú architektúru a podporiť ochranu kultúrnych hodnôt, z ktorých Jurkovič čerpal. Program zahŕňa odborné prednášky jedenástich expertov, ktorí predstavujú jeho dielo z historického, architektonického aj spoločenského hľadiska.
Iniciátorka projektu Anna Dobrucká pre TASR uviedla, že impulzom bolo nedostatočné zviditeľnenie regiónu Myjavy napriek jeho kultúrnemu potenciálu. „Uvedomila som si, že tu vyrástlo veľa významných osobností. Zdalo sa mi zaujímavé postaviť rozvoj regiónu práve na ich odkaze,“ priblížila.
Ako dodala, voľba padla na Dušana Jurkoviča, rodáka z neďalekej Turej Lúky, ktorý sa vo svojej tvorbe inšpiroval ľudovou architektúrou, folklórom a tradíciami kopaníc. „Jeho odkaz hovorí, že architektúra aj život by mali nadväzovať na minulé hodnoty. Chceli sme preto overiť, či je tento prístup aktuálny aj dnes,“ doplnila.
Workshop je podľa organizátorov zároveň experimentom, ktorý skúma, ako mladí ľudia reagujú na historický architektonický štýl v čase globalizácie. Do projektu sa zapojili študenti z ôsmich stredných škôl rôzneho zamerania - od architektúry cez dizajn až po cestovný ruch či umelecké odbory. „Zaujímavé je sledovať, ako jednotlivé profesie interpretujú Jurkoviča. Aj keď sa nepodarí vytvoriť spoločný výsledok, každého účastníka to môže posunúť ďalej,“ uviedla Dobrucká s tým, že doterajšia odozva študentov je pozitívna.
Súčasťou programu sú aj sprievodné aktivity vrátane exkurzie na Bradlo, kde sa nachádza jedno z významných Jurkovičových diel. Výstupy študentskej tvorby plánujú organizátori predstaviť verejnosti na jeseň počas Michalského jarmoku, pričom spoločná výstava by mala vzniknúť už v júni v Luhačoviciach.
Podujatie sa koná pod záštitou Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR a Slovenskej komory stavebných inžinierov. Odbornými garantmi sú Spolok architektov Slovenska a Slovenská technická univerzita v Bratislave, organizáciu zabezpečuje mesto Myjava v spolupráci so Združením pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku.
Výstava v Myjave približuje švajčiarskeho publicistu a výtvarníka W. Rittera
V priestoroch kultúrneho domu v Myjave prebieha výstava zameraná na osobnosť švajčiarskeho publicistu a výtvarníka Williama Rittera a jeho vzťah k regiónu kopaníc. Výstava je súčasťou sprievodného programu vzdelávacieho workshopu, ktorý prepája mladých ľudí s odkazom architekta Dušana Jurkoviča. Vernisáž sa uskutočnila vo štvrtok (16. 4.). TASR to uviedla iniciátorka výstavy a workshopu architektka Anna Dobrucká.
Výstava približuje tvorbu Williama Rittera, ktorý na prelome 19. a 20. storočia opakovane navštevoval oblasť Myjavy. Počas svojich ciest systematicky zaznamenával miestnu krajinu, architektúru aj každodenný život obyvateľov prostredníctvom kresieb, akvarelov a fotografií. Práve tieto materiály dnes predstavujú cenné svedectvo o podobe tradičného kopaničiarskeho prostredia, ktoré sa postupne vytratilo.
Projekt vznikol v spolupráci architektky Aleny Kubovej-Gauché, francúzskeho historika a kurátora Xaviera Galmichea a Francúzskeho inštitútu na Slovensku. Kurátor výstavy Xavier Galmiche pre TASR uviedol, že expozícia je koncipovaná ako dvojitá.
Okrem Ritterovej tvorby predstavuje aj kresby významného architekta Le Corbusiera, ktorého Ritter ovplyvnil počas jeho študentských ciest po strednej Európe. „Výstava ukazuje aj spôsob, akým sa formovala metóda poznávacieho cestovania - dôraz na kreslenie, zapisovanie a každodenné pozorovanie,“ priblížil.
Podľa Galmichea práve Ritter zohral úlohu mentora mladého Le Corbusiera, ktorému odporúčal cestovať cez menej známe regióny vrátane Slovenska. Výsledkom boli kresby a poznámky z ciest, ktoré sa neskôr stali významnou súčasťou jeho tvorby.
Ťažiskom výstavy však zostáva Ritterov vzťah k myjavskému regiónu. Od roku 1903 tu pravidelne trávil letné mesiace, dokumentoval miestnu architektúru aj náboženský a spoločenský život. Jeho rozsiahly vizuálny archív - vrátane fotografií na sklenených negatívoch - sa podarilo objaviť a postupne sprístupniť až po desaťročiach. „Máme k dispozícii jedinečný súbor fotografií a kresieb zachytávajúcich pôvodnú podobu kopaníc. Ide o dnes už z veľkej časti zaniknuté dedičstvo,“ doplnil Galmiche.
Organizátori v rámci workshopu zapojili študentov z viacerých stredných škôl zo Slovenska a Česka, ktorí sa vo svojej tvorbe inšpirujú odkazom Dušana Jurkoviča a tradičnou architektúrou regiónu. Ako pre TASR uviedla iniciátorka projektu Anna Dobrucká, cieľom je overiť, či môže historický architektonický odkaz osloviť súčasnú generáciu. „Chceme zistiť, či mladí dokážu tento slovenský sloh prijať a tvorivo rozvíjať aj v dnešných podmienkach,“ povedala.
Výstupom projektu má byť spoločné dielo študentov, ktoré plánujú predstaviť v júni na výstave v Luhačoviciach. Následne by sa mala expozícia presunúť aj do ďalších miest, z ktorých sa zapojili školy.
Cieľom workshopu je zvýšiť záujem o ľudovú architektúru a podporiť ochranu kultúrnych hodnôt, z ktorých Jurkovič čerpal. Program zahŕňa odborné prednášky jedenástich expertov, ktorí predstavujú jeho dielo z historického, architektonického aj spoločenského hľadiska.
Iniciátorka projektu Anna Dobrucká pre TASR uviedla, že impulzom bolo nedostatočné zviditeľnenie regiónu Myjavy napriek jeho kultúrnemu potenciálu. „Uvedomila som si, že tu vyrástlo veľa významných osobností. Zdalo sa mi zaujímavé postaviť rozvoj regiónu práve na ich odkaze,“ priblížila.
Ako dodala, voľba padla na Dušana Jurkoviča, rodáka z neďalekej Turej Lúky, ktorý sa vo svojej tvorbe inšpiroval ľudovou architektúrou, folklórom a tradíciami kopaníc. „Jeho odkaz hovorí, že architektúra aj život by mali nadväzovať na minulé hodnoty. Chceli sme preto overiť, či je tento prístup aktuálny aj dnes,“ doplnila.
Workshop je podľa organizátorov zároveň experimentom, ktorý skúma, ako mladí ľudia reagujú na historický architektonický štýl v čase globalizácie. Do projektu sa zapojili študenti z ôsmich stredných škôl rôzneho zamerania - od architektúry cez dizajn až po cestovný ruch či umelecké odbory. „Zaujímavé je sledovať, ako jednotlivé profesie interpretujú Jurkoviča. Aj keď sa nepodarí vytvoriť spoločný výsledok, každého účastníka to môže posunúť ďalej,“ uviedla Dobrucká s tým, že doterajšia odozva študentov je pozitívna.
Súčasťou programu sú aj sprievodné aktivity vrátane exkurzie na Bradlo, kde sa nachádza jedno z významných Jurkovičových diel. Výstupy študentskej tvorby plánujú organizátori predstaviť verejnosti na jeseň počas Michalského jarmoku, pričom spoločná výstava by mala vzniknúť už v júni v Luhačoviciach.
Podujatie sa koná pod záštitou Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR a Slovenskej komory stavebných inžinierov. Odbornými garantmi sú Spolok architektov Slovenska a Slovenská technická univerzita v Bratislave, organizáciu zabezpečuje mesto Myjava v spolupráci so Združením pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku.
Výstava v Myjave približuje švajčiarskeho publicistu a výtvarníka W. Rittera
V priestoroch kultúrneho domu v Myjave prebieha výstava zameraná na osobnosť švajčiarskeho publicistu a výtvarníka Williama Rittera a jeho vzťah k regiónu kopaníc. Výstava je súčasťou sprievodného programu vzdelávacieho workshopu, ktorý prepája mladých ľudí s odkazom architekta Dušana Jurkoviča. Vernisáž sa uskutočnila vo štvrtok (16. 4.). TASR to uviedla iniciátorka výstavy a workshopu architektka Anna Dobrucká.
Výstava približuje tvorbu Williama Rittera, ktorý na prelome 19. a 20. storočia opakovane navštevoval oblasť Myjavy. Počas svojich ciest systematicky zaznamenával miestnu krajinu, architektúru aj každodenný život obyvateľov prostredníctvom kresieb, akvarelov a fotografií. Práve tieto materiály dnes predstavujú cenné svedectvo o podobe tradičného kopaničiarskeho prostredia, ktoré sa postupne vytratilo.
Projekt vznikol v spolupráci architektky Aleny Kubovej-Gauché, francúzskeho historika a kurátora Xaviera Galmichea a Francúzskeho inštitútu na Slovensku. Kurátor výstavy Xavier Galmiche pre TASR uviedol, že expozícia je koncipovaná ako dvojitá.
Okrem Ritterovej tvorby predstavuje aj kresby významného architekta Le Corbusiera, ktorého Ritter ovplyvnil počas jeho študentských ciest po strednej Európe. „Výstava ukazuje aj spôsob, akým sa formovala metóda poznávacieho cestovania - dôraz na kreslenie, zapisovanie a každodenné pozorovanie,“ priblížil.
Podľa Galmichea práve Ritter zohral úlohu mentora mladého Le Corbusiera, ktorému odporúčal cestovať cez menej známe regióny vrátane Slovenska. Výsledkom boli kresby a poznámky z ciest, ktoré sa neskôr stali významnou súčasťou jeho tvorby.
Ťažiskom výstavy však zostáva Ritterov vzťah k myjavskému regiónu. Od roku 1903 tu pravidelne trávil letné mesiace, dokumentoval miestnu architektúru aj náboženský a spoločenský život. Jeho rozsiahly vizuálny archív - vrátane fotografií na sklenených negatívoch - sa podarilo objaviť a postupne sprístupniť až po desaťročiach. „Máme k dispozícii jedinečný súbor fotografií a kresieb zachytávajúcich pôvodnú podobu kopaníc. Ide o dnes už z veľkej časti zaniknuté dedičstvo,“ doplnil Galmiche.
Organizátori v rámci workshopu zapojili študentov z viacerých stredných škôl zo Slovenska a Česka, ktorí sa vo svojej tvorbe inšpirujú odkazom Dušana Jurkoviča a tradičnou architektúrou regiónu. Ako pre TASR uviedla iniciátorka projektu Anna Dobrucká, cieľom je overiť, či môže historický architektonický odkaz osloviť súčasnú generáciu. „Chceme zistiť, či mladí dokážu tento slovenský sloh prijať a tvorivo rozvíjať aj v dnešných podmienkach,“ povedala.
Výstupom projektu má byť spoločné dielo študentov, ktoré plánujú predstaviť v júni na výstave v Luhačoviciach. Následne by sa mala expozícia presunúť aj do ďalších miest, z ktorých sa zapojili školy.