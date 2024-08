Workshopy dielne Fablab sú aj pre deti so zdravotným znevýhodnením

Bratislava 1. augusta (TASR) - Workshopy v bratislavskej kreatívnej dielni Fablab sú prístupné aj pre deti so zdravotným znevýhodnením. Môžu si ich vyskúšať aj tie s fyzickým obmedzením či neurovývojovými poruchami. Termíny sú flexibilné a treba si ich dohodnúť vopred. TASR o tom informovali z Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR, ktorého je dielňa súčasťou.



"Myšlienka venovať sa deťom so znevýhodnením sa zrodila po minuloročnej skúsenosti, keď sme na tábor zobrali dievčatko s vodiacim psom, ktoré nechceli vziať na denné táborové aktivity. Rozhodli sme sa tak dať šancu na príjemne strávené leto s novými poznatkami aj deťom so znevýhodnením," poznamenala vedúca pracovníčka vo Fablabe Terézia Kaliňáková.



Pre deti so zdravotným znevýhodnením sú podľa nej pripravené typy workshopov, ktoré možno individuálne prispôsobiť ich potrebám. "Snažíme sa o holistický prístup vnímaním potrieb detí, láskavým prístupom, vytváraním príjemných zážitkov pri nadobúdaní nových poznatkov a skúseností," doplnila. Pripomenula, že termíny si treba dohodnúť vopred. "Je to najmä z dôvodu prípravy pracovníkov, ale i prostredia tak, aby vyhovovalo každému," ozrejmila.