Workshopy Lesnej mysle ukážu, čo je cestou k vnútornej rovnováhe
Medzinárodný deň duševného zdravia pripadá každoročne na 10. októbra.
Autor TASR
Banská Štiavnica 22. septembra (TASR) - V rôznych regiónoch Slovenska sa pri príležitosti Medzinárodného dňa duševného zdravia uskutočnia workshopy metódy Lesná myseľ. Na podujatiach sa predstavia odborníci z radov psychológov a terapeutov, ktorí zdôraznia potrebu budovania odolnosti voči stresu a prevencie vyhorenia. TASR o tom informovala inštruktorka a koordinátorka Lesnej mysle na Slovensku Dana Gažúrová.
Ako uviedla, výskumy potvrdzujú, že pobyt v prírode má zásadný význam pre psychické zdravie. Ľudia, ktorí pravidelne trávia čas medzi stromami, majú nižšiu mieru depresie, úzkosti či syndrómu vyhorenia. Forest Mind - Lesná myseľ tieto poznatky prináša do praktických cvičení - od jednoduchých techník zameraných na vnímanie zmyslov až po hlbšie sebapoznanie.
„Forest Mind spája jednoduchosť, prirodzenosť a silu prírody s overenými technikami mindfulness, pozitívnej psychológie a koučingu. Vďaka tomu ponúka účinnú podporu duševného zdravia, ktorá je dostupná každému,“ vysvetlila Gažúrová. Dodala, že na Slovensku pôsobí čoraz viac inštruktorov Lesnej mysle. Okrem verejných workshopov nachádza táto metóda uplatnenie aj v školách, vo firmách či v pomáhajúcich profesiách ako účinný nástroj odbúravania stresu a podpory duševnej odolnosti.
Medzinárodný deň duševného zdravia pripadá každoročne na 10. októbra. V rozmedzí niekoľkých týždňov okolo tohto dátumu majú ľudia možnosť zúčastniť sa na workshopoch Forest Mind, vyskúšať si konkrétne techniky a odniesť si praktické tipy, ako prostredníctvom prírody posilniť svoje psychické zdravie. Workshopy sa uskutočnia v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Limbachu, Žiline, Košiciach, Bratislave a národnom parku Muránska planina.
