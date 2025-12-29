< sekcia Regióny
Workshopy v Prešove pomáhali rodičom porozumieť závislostiam detí
Prešov 29. decembra (TASR) - Podporiť rodičov a rodiny s výskytom rizikového závislostného správania u detí a mladých ľudí mal za cieľ projekt, ktorý od leta realizovala prešovská nezisková organizácia Trojlístok. Ako pre TASR uviedla jej riaditeľka Denisa Šoltésová, prostredníctvom zážitkových workshopov a posilňovacích tréningov reagoval na narastajúce potreby rodín, nedostatok dostupnej odbornej podpory a negatívne dôsledky stigmatizácie spojené so závislostnými poruchami.
Súčasťou projektu bola séria skupinových zážitkových workshopov pre rodičov mladých ľudí s rizikovým závislostným správaním. Na štyroch stretnutiach sa zúčastnilo 40 rodičov. Boli zamerané na porozumenie príčin a prejavov závislostného správania, ako aj na znižovanie negatívnych dôsledkov stigmatizácie a sebastigmatizácie závislostného správania.
„Odborné poznatky poukazujú na to, že stigma a nedostatok informácií často vedú k prehliadaniu varovných signálov, eskalácii problémov a k prehlbovaniu psychickej záťaže rodičov aj detí. Zážitkový formát vytvára bezpečný priestor na zdieľanie skúseností, normalizáciu prežívania a rozvoj praktických zručností využiteľných v reálnom aj online prostredí,“ uviedla Šoltésová.
Zážitkový formát umožnil rodičom rozvíjať praktické zručnosti využiteľné v každodennom živote, a to v reálnom aj online prostredí. Druhou časťou projektu boli posilňovacie tréningy pre rodičov a rodiny s výskytom závislostných porúch. Realizované boli štyri tréningy v celkovom rozsahu 40 hodín. Zúčastnilo sa na nich 41 rodičov. Boli zamerané na posilnenie rodinnej súdržnosti, blízkosti, zlepšenie komunikácie a budovanie bezpečných vzťahových väzieb v rodinách. Súčasťou programu bolo aj zvyšovanie citlivosti rodičov v téme rizikového správania, prehlbovanie porozumenia jeho príčin a prejavov vo výchove a predstavenie konkrétnych nástrojov prevencie a riešenia problémových situácií.
„Rizikové správanie mladých ľudí má rôzne podoby. Nejde len o užívanie návykových látok, ale aj o zhoršovanie duševnej pohody, pocity osamelosti, sociálne vylúčenie či riziká v online priestore. Bez porozumenia týmto súvislostiam môžu rodičovské reakcie nevedome prispievať k prehlbovaniu problémov,“ vysvetlila Šoltésová.
Aktivity projektu boli prispôsobené špecifikám Prešovského kraja, kde sa kumulujú sociálne nerovnosti, obmedzená dostupnosť odborných služieb a zvýšené riziká spojené s digitálnym prostredím. Posilňovanie rodičovských kompetencií, schopnosti včas rozpoznať varovné signály a citlivo reagovať na potreby mladých ľudí predstavuje podľa Šoltésovej kľúčový ochranný faktor.
„Systematická podpora rodičov a rodín prispieva k znižovaniu dlhodobých dopadov závislostného správania a k ochrane duševného zdravia mladých ľudí v regióne,“ dodala Šoltésová.
Projekt s názvom Prečo to tí (mladí) ľudia vlastne robia? alebo program destigmatizácie rizikového závislostného správania bol realizovaný od júna do decembra 2025. Finančne ho podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
Projekt s názvom Prečo to tí (mladí) ľudia vlastne robia? alebo program destigmatizácie rizikového závislostného správania bol realizovaný od júna do decembra 2025. Finančne ho podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.