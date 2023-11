Všetko čo potrebujete nájdete na svadobnej výstave

Kde: Edison Park, Prievozská 18, Bratislava

Kedy: 25.november: 13:00 - 18:00 hod., 26.november: 10:00 - 18:00 hod.

Vstupenky: Dvojdňová 8 eur, jednodňová 5 eur, deti do 10 rokov vstup zdarma. ZŤP zľava 50% z ceny lístka pri kúpe na mieste. K dispozícii na: ticketportal.sk

Bratislava 23. novembra (OTS) - Dvojdňová svadobná výstava, jediná svojho druhu na Slovensku, sa uskutoční 25. a 26. novembra v Edison Parku, Bratislava. Päťdesiatka vystavovateľov ponúkne na jednej ploche návštevníkom zážitok plný najnovších trendov a profesionálnej starostlivosti.Svadobná výstava World of Weddings 2023 prichádza tento rok s niekoľkými novinkami. "Zásadne sme zmenili koncept výstavy, prinášajúc ešte väčší dôraz na skúsenosti návštevníkov. Rozšírili sme nielen miesto a dĺžku trvania podujatia, ale predovšetkým sme pridali hodnotu prostredníctvom bohatých aktivít a sprievodného programu," povedala Laura Krausová, riaditeľka butikovej svadobnej agentúry WoW, ktorá výstavu organizuje. Ďalšou novinkou je zakončenie prvého dňa výstavy špeciálnou VIP párty pre partnerov, influencerov, médiá a známe osobnosti, kde sa predstavia v troch prehliadkových blokoch spoločenské modely od Michaely Ľuptákovej a Zariny Šimkovič, svadobné šaty talentovanej Kristíny Bánovskej a luxusného svadobného salónu Nicole, či pánske spoločenské obleky od Noble fashion shop. O hudobnú zábavu sa postará DJ Cooper a DJ Drozďo, ktorý sa predstaví aj hrou na piáne. Programom bude hostí sprevádzať Silvia Lakatošová a Michal Domonkoš.Svadobná výstava World of Weddings 2023 prinesie nezabudnuteľný dvojdňový zážitok pre všetkých, ktorí snívajú o dokonalej svadbe, alebo hľadajú inšpiráciu v najnovších trendoch. "Táto výstava je miestom, kde sa splnia všetky svadobné sny," vyjadrila svoje nadšenie z tohto ročníka Laura Krausová. Očakávať môžete čarovný svet elegancie s výberom od dokonalých svadobných šiat a dekorácií, až po exotické destinácie pre romantickú svadobnú cestu. V rámci podujatia sa budú môcť návštevníci zúčastniť inšpiratívnych workshopov, ktoré ich pripravia na veľký deň, a vypočujú si zaujímavé talkshows so špičkovými hosťami, ktoré odhalia tipy, triky a tajomstvá svadobného šťastia. Výstava ponúkne nielen estetický zážitok, ale aj profesionálnu starostlivosť o krásu návštevníkov, gastronomické lahôdky, výber hudby a prítomnosť svadobného koordinátora, ktorý pomôže zrealizovať každý detail veľkého dňa.Programom počas dňa návštevníkov prevedie starejší Roman Krištofík. O zábavu sa postará DJ Cooper a hudobné vystúpenie predvedie pianista Peter Zbranek, huslistka Andrea Benická, či Drozďo Piano. Tanečným ozvláštnením bude Čepčenie nevesty z FS Valča a Tanečná skupina DanceJoy zo Súkromnej umeleckej školy na Prokofievovej ulici. Dvojdňovú výstavu ukončí koncert svadobnej kapely Follow, ktorá zahrá skvelé coververzie. O svoje zážitky z príprav svadby sa príde s návštevníkmi podeliť aj čerstvo vydatá Miss Slovensko 2012 Kristína Krajčírová.Ako bonus má každý návštevník možnosť vyhrať fantastické ceny, pretože každá zakúpená vstupenka je automaticky zaradená do zlosovania. Hlavnou výhrou je zapožičanie auta značky Škoda na svadobný deň od BAYERN CENTER HC a profesionálne služby svadobného koordinátora butikovej agentúry WoW. Medzi ďalšie výhry patrí zľava na zapožičanie svadobných šiat od svadobného salónu Nicole, beauty starostlivosť od salónu Dita Beauty, konzultácia s módnou návrhárkou Kristínou Bánovskou, exkluzívna kytica od ML Design, poukaz na nákup do Sofia jewelly. Kompletný zoznam výhier, program a ďalšie informácie o podujatí sú k dispozícii na webovej stránke: www.worldofweddings.sk.O World of Weddings: World of Weddings je svadobná výstava, ktorá prináša do sveta svadobnej prípravy najnovšie trendy, inšpiráciu a profesionálnu starostlivosť. Táto udalosť je nezameniteľným zdrojom pre budúcich manželov a všetkých, ktorí hľadajú špičkové riešenia pre svoj veľký deň. Organizátorom výstavy je butiková agentúra WoW známa individuálnym prístupom v organizovaní luxusných svadieb, rozlúčok so slobodou, zásnub, VIP párty, piknikov a detských osláv.