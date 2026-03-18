WWF Slovensko: Populácia rysa v Slovenskom krase je v kritickom stave
Podľa WWF Slovakia alarmujúci stav v národnom parku poukazuje na širší problém ochrany veľkých šeliem v Karpatoch.
Autor TASR
Rožňava 18. marca (TASR) - Populácia rysa ostrovida v Národnom parku Slovenský kras je v kritickom stave. Mimovládni ochrancovia prírody z WWF Slovensko v rámci monitoringu potvrdili výskyt len dvoch dospelých jedincov. Na maďarskej strane bol rys naposledy zaznamenaný pred šiestimi rokmi. TASR o tom za WWF Slovensko informovala Kristína Bocková.
„Aktuálne údaje naznačujú, že populácia rysa na území Slovenského krasu je na samotnej hranici prežitia. Ak sa nepodniknú cielené kroky, hrozí jeho úplné vymiznutie zo slovensko-maďarského pohraničia,“ skonštatoval Branislav Tám z WWF Slovensko, ktorý sa dlhodobo venuje výskumu veľkých šeliem.
Monitoring rysa v Slovenskom krase ochranári realizovali v rámci medzinárodného projektu LECA. Podľa WWF Slovakia alarmujúci stav v národnom parku poukazuje na širší problém ochrany veľkých šeliem v Karpatoch. „Veľké šelmy nepoznajú hranice. Ak ich chceme efektívne chrániť, musíme spolupracovať a zdieľať poznatky naprieč celým karpatským regiónom,“ poznamenal koordinátor projektu Martin Duľa z Mendelovej univerzity v Brne.
Projekt LECA počas troch rokov prepojil partnerov zo šiestich krajín Karpatského oblúka s cieľom posilniť spoluprácu a priniesť praktické riešenia v oblasti monitoringu veľkých šeliem. Odborníci v rámci monitoringu rozmiestnili na území viac ako 37.000 štvorcových kilometrov vyše 560 fotopascí, využívali tiež genetické analýzy či GPS telemetriu.
V rámci projektu sa v pilotných regiónoch testovali aj preventívne opatrenia ako elektrické oplotenia či zlepšené kontajnery na domový odpad. Do aktivít sa zapojili aj samosprávy, farmári, poľovníci, polícia či štátni ochranári. Celkovo sa realizovalo vyše 20 cezhraničných stretnutí s vyše 300 účastníkmi.
