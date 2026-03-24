WWF Slovensko:Návrh zonácie Polonín nezabezpečí ochranu lokalít UNESCO
Ochranári upozorňujú, že až 60 percent územia lokality svetového dedičstva zostalo podľa návrhu nedostatočne chránených.
Autor TASR
Stakčín 24. marca (TASR) - Návrh zonácie Národného parku (NP) Poloniny podľa WWF Slovensko nedokáže zabezpečiť dostatočnú ochranu lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO „Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy“. Organizácia upozorňuje, že ide o územie s mimoriadnou prírodnou hodnotou a medzinárodným významom, ktoré si vyžaduje dôslednú ochranu. TASR o tom za WWF Slovensko informovala Kristína Bocková.
Ochranári upozorňujú, že až 60 percent územia lokality svetového dedičstva zostalo podľa návrhu nedostatočne chránených. Kritizujú aj nejasné vymedzenie rozdielu medzi nárazníkovou zónou UNESCO a ostatným územím národného parku s nižším stupňom ochrany. Problematické je podľa nich najmä zaradenie viac ako 9200 hektárov nárazníkovej zóny do zóny C národného parku, ktorá umožňuje nižšiu mieru ochrany. Súčasný návrh vyčleňuje zóny s vyšším stupňom ochrany - zóny A a B - len na približne 24 percent územia národného parku. Na 76 percentách návrh uprednostňuje hospodársku činnosť pred ochranou a obnovou prirodzených ekosystémov.
Organizácia navrhuje zaradiť nárazníkovú zónu lokality svetového dedičstva minimálne do zóny B národného parku so štvrtým stupňom ochrany. Takéto riešenie by podľa nej zabezpečilo primeranú ochranu samotnej lokality aj jej okolia a zároveň by priblížilo zonáciu k zákonným požiadavkám na fungovanie národných parkov. „Ak má zonácia naplniť svoj účel, musí v prvom rade chrániť to najcennejšie. V prípade Polonín to znamená zabezpečiť dôslednú ochranu bukových pralesov a ich okolia - nielen na papieri, ale aj v praxi,“ uviedli z WWF.
Envirorezort vlani predstavil návrh zonácie NP Poloniny na severovýchode Slovenska. „Aktuálne pripravená zonácia Polonín v plnej miere rešpektuje staré lesy a pralesy chránené UNESCO, kde sa navrhuje najvyšší stupeň ochrany, ale rovnako aj požiadavky súkromných vlastníkov, obhospodarovateľov pozemkov a tam žijúcich obyvateľov, aby mohli v regióne naďalej žiť, pracovať a podporovať lokálny rozvoj,“ uviedli z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR v novembri 2025. Dodali tiež, že mimovládne organizácie mlčali, keď predošlé vlády pripravili zonácie bez súhlasu vlastníkov a ďalších kľúčových aktérov.
