Wzoš upozornil na možné porušenie rokovacieho poriadku, mesto namieta

Poprad 6. mája (TASR) – Opozičný poslanecký klub 22 v Poprade chcel podať návrh na zmenu počtu volebných obvodov a poslancov na budúce volebné obdobie. Na stredajšom (4. 5.) mestskom zastupiteľstve (MsZ) však predkladateľ materiálu Igor Wzoš nedostal priestor materiál zdôvodniť a ním navrhovaný bod napokon plénum neschválilo. Na možné porušenie rokovacieho poriadku poslanec upozornil aj okresného prokurátora.



Mesto sa bráni, že predsedajúci schôdze umožnil poslancom predniesť faktické poznámky a samotný poslanec k bodu vyjadril svoj postoj. Hovorkyňa mesta Jarmila Hlaváčová uviedla, že na základe zákona o obecnom zriadení je zrejmé, že najprv sa hlasuje len o bodoch programu, nie o ich zdôvodňovaní.



"Primátor (Anton Danko) sa rozhodol, že ak poslanec navrhne zmenu pôvodného návrhu, tak ju nijako nemôže odôvodňovať. V praxi to znamená, že sa prečíta iba názov materiálu a dá sa hlasovať. Koaliční poslanci sa nepýtajú, len hlasujú. Aj to je dôvod, prečo sme chceli zmenu počtu obvodov i poslancov," ozrejmil Wzoš.



V minulosti sa domnieval, že veľké volebné obvody vygenerujú silné osobnosti slobodných a suverénnych poslancov. Teraz tvrdí, že je potrebné späť vrátiť obvody podľa mestských častí. "V poslednom období dochádzalo k nízkej miere solidarity a zodpovednosti poslancov voči mestským častiam, na druhej strane je vyššia anonymita a nízka adresnosť. Matejovce nemajú poslanca vôbec," zdôvodnil Wzoš.



Samospráva reaguje, že existencia dvoch volebných obvodov sa počas uplynulých rokov ukázala ako najvhodnejší variant pre typ kompaktného mesta, akým je Poprad. "Najmä, ak volebný obvod č. 1 zahŕňa centrum aj mestské časti Veľká, Spišská Sobota, Stráže pod Tatrami a Matejovce. Do volebného obvodu č. 2 je k sídliskám pričlenená Kvetnica," objasnila Hlaváčová.



Dodala, že poslanci obvodu číslo 1 počas tohto volebného obdobia zrealizovali 17 zasadnutí v teréne s prítomnosťou verejnosti a každá z mestských častí má prideleného poslaneckého gestora. "Poslanec Wzoš sa zúčastnil len na jednom z týchto rokovaní," doplnila hovorkyňa. Podľa radnice sú vyjadrenia poslanca motivované jeho osobnými politickými ambíciami v blížiacich sa komunálnych voľbách.



Opozičný poslanec upozornil aj na fakt, že poslanci v stredu nedali priestor na vystúpenie občianskej aktivistky, ktorá chcela hovoriť o spornom predaji pozemkov v Poprade. "Za 12 rokov, čo som v zastupiteľstve, sa to stalo iba dvakrát. Doteraz sme vždy umožnili vystúpiť občanom k prerokovanému bodu z programu, ak o to požiadali," skonštatoval Wzoš.



Hlaváčová reagovala, že v zmysle rokovacieho poriadku primátor dal hlasovať o tom, či aktivistke poslanci umožnia vystúpiť. "Žiadne jej práva neboli porušené. Veľkou väčšinou hlasov sa poslanci rozhodli tento zámer nepodporiť. Tzv. sporný predaj pozemkov totiž práve na základe jej podnetu skúma prokuratúra a išlo by iba o ďalšie zbytočné opakovanie raz už vysloveného a napísaného," uzavrela Hlaváčová.