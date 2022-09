YIT Slovakia plánuje revitalizovať zanedbaný areál na Hraničnej

Bratislava 21. septembra (TASR) – Developerská spoločnosť YIT Slovakia plánuje zrevitalizovať zanedbaný areál na Hraničnej ulici v bratislavskom Ružinove. Ide o územie s rozlohou približne 3,5 hektára, na ktorom sú staršie budovy a sklady. Víziou je pretvoriť ho na mestské bývanie s občianskou vybavenosťou. Začiatok výstavby je odhadovaný na rok 2025, práce sú naplánované na etapy. Tie neskoršie si vyžiadajú aj zmenu územného plánu mesta.



"Práve transformáciu tzv. brownfieldov a ich znovuoživenie pokladáme za istú formu pozitívnej "recyklácie" týchto chátrajúcich území. Odstraňovanie brownfieldov by mala byť jedna z priorít trvalo udržateľného rozvoja miest, väčšou než neustále rozširovanie ich predmestí a prímestských satelitov," skonštatoval generálny riaditeľ spoločnosti Milan Murcko.



V prvej etape je naplánovaná výstavba dvoch objektov na území s rozlohou necelého hektára. V súlade so súčasne platným územným plánom sa pripravuje vybudovanie polouzavretého mestského bloku, ktorý bude tvoriť bytový dom so šiestimi plnohodnotnými a jedným ustúpeným podlažím a 92 bytmi. Postaviť sa má tiež hotel s kapacitou 72 ubytovacích jednotiek. V obidvoch budovách sa počíta s priestormi pre obchodné prevádzky a občiansku vybavenosť. Parkovanie má byť zabezpečené v podzemných garážach.



Začiatok výstavby predpokladá spoločnosť najskôr v roku 2025. V budúcnosti má v pláne postupné znovuoživenie a prebudovanie celého územia, ktoré je však podmienené zmenou územného plánu mesta, o ktorú už developer požiadal. Príprava a plánovanie ďalších etáp sa má uskutočniť až v horizonte niekoľkých rokov.