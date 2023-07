Z Osvienčimu vykročí na spomienkový pochod 30 ľudí

Žilina 17. júla (TASR) - Z priestorov koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau pri poľskom Osvienčime vykročí v pondelok 30 ľudí na ôsmy ročník pochodu Vrba-Wetzler Memoriál. Je to prvý rok po pandémii, keď sa organizátori vracajú k pôvodnému formátu dvoch letných pochodov. Druhý sa začne 7. augusta. TASR o tom informovala Karin Miháľová z Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem (ICEJ).



Pochod kopíruje zhruba 130 kilometrov dlhú trasu dvoch slovenských židov Rudolfa Vrbu (Waltera Rosenberga) a Alfreda Wetzlera, po ktorej v apríli 1944 ušli z koncentračného tábora na Slovensko do obce Skalité. Neskôr pokračovali vlakom do Žiliny. "Účastníci budú putovať od pondelka z väčšej časti po území Poľska smerom k hranici so Slovenskom. Trasa pochodu sa opiera o opisy úteku v dvoch knihách samostatne publikovaných Wetzlerom a Vrbom. Vo štvrtok 20. júla v odpočinkový deň v obci Milowka bude hosťom večernej odbornej prednášky sociológ Michal Vašečka," priblížila Miháľová.



Účastníci sa v sobotu 22. júla ráno presunú na poľsko-slovenskú hranicu v Zwardoni. Tam sa uskutoční spoločné stretnutie pri pamätníku pochodu, vytvorenom slovenským sochárom Ferom Guldanom. "Posledný úsek na slovenskej strane účastníci absolvujú prevažne vlakom, rovnako ako vtedy hrdinovia na úteku," dodala Miháľová. Po príchode do Žiliny sa stretnú v Pamätnej izbe Wetzlera a Vrbu, kde bola spísaná ich správa. Vo večerných hodinách sa v Neologickej synagóge v Žiline uskutoční stretnutie pre verejnosť. Súčasťou bude komorný koncert.



Podujatie od roku 2014 organizuje česká a slovenská pobočka ICEJ v spolupráci s iniciátorom projektu Fedorom Gálom. Po tom, ako organizátori osadili prvé informačné tabule v roku 2021 na slovenskej strane, ambíciou je postupne budovať na stálo označenú trasu v štýle náučného chodníka v digitálnej aj fyzickej podobe aj na poľskej strane.