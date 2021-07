Z bratislavského bazára si ľudia odniesli 4800 znova použiteľných vecí

Bratislava 30. júla (TASR) – Na druhé kolo bratislavského mestského bazára prišlo koncom júna do priestorov komunálneho podniku na Bazovej v Bratislave takmer 650 návštevníkov. Za nákup vyzbieraných vecí, ktoré tvorili spolu približne 3,8 tony, prispeli dohromady sumou vyše 3000 eur. Vyzbierané financie boli uložené na transparentnom účte a budú použité na vytvorenie stabilného bratislavského centra opätovného použitia (reuse centra).



"Počas víkendu 26. a 27. júna si ľudia odniesli za symbolický príspevok približne 4800 znova použiteľných vecí," spresnila Linda Golejová z bratislavskej mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu (OLO).



Takmer šesť ton použiteľných a funkčných vecí prinieslo 178 ľudí počas júna. Odovzdané veci, ktoré si nenašli nového majiteľa, boli ponúknuté neziskovým a charitatívnym organizáciám. Tie si z nich môžu bezplatne vybrať to, čo potrebujú. Zvyšné veci budú presunuté na ďalší bazár. Ten sa bude konať počas víkendu 9. až 10. októbra. Zber vecí bude v septembri.



Hlavné mesto pracuje na budovaní stabilného bratislavského reuse centra v spolupráci s mestskými organizáciami OLO, Metropolitný inštitút Bratislavy, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko a ďalšími subjektmi.



Pôjde o jedno z prvých takýchto centier na Slovensku a jeho pilotným projektom sú práve podujatia Mestský bazár, v ktorých mesto plánuje pokračovať aj naďalej. Okrem predaja predmetov by chceli organizovať v jeho priestoroch aj edukačné aktivity či prevádzku zdieľanej dielne na opravu použitých predmetov.