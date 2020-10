Z bratislavskej zoo previezli samicu zubra do bulharského pohoria

Bratislava 25. októbra (TASR) - Samica zubra európskeho z bratislavskej zoologickej záhrady sa pridala k voľne žijúcim zubrom v rezervácii v bulharskom pohorí Rodopy. Transport jednoročnej samice menom Prémia z Bratislavy realizovali 13. októbra a trval dva dni. TASR o tom informovala Zuzana Chalupová zo zoo Bratislava.



"Cieľom reintrodukcie zubra je obnoviť populáciu zubrov európskych v pohorí Rodopy, kde boli v dôsledku lovu ľuďmi vyhubené," spresnila Chalupová. V októbri 2013 bolo vo východných Rodopoch vypustených päť zubrov európskych. V roku 2015 sa tam narodilo prvé mláďa a do konca roka 2019 ich bolo až päť. "O príchode ďalších jedincov do stáda, aby sa zachovala genetická rozmanitosť a udržala sociálna skupina, rozhoduje koordinátor genealogického registra - Európskeho rodokmeňa zubrov (EBPB). EBPB spolupracuje s majiteľmi zvierat a zabezpečuje evidenciu rodokmeňa zubrov európskych tak v chovných zariadeniach, ako i stád vo voľnej prírode," priblížila Chalupová.



Adaptácia mladého zubra trvá približne jeden celý rok. Na začiatku žije zubor oddelene od zvyšku skupiny, ale postupne s ňou prichádza do kontaktu, aby bola zabezpečená úspešná socializácia zvierat. Okrem Prémie z bratislavskej zoo bola do Rodopov dovezená aj samica zo Zoo Miskolc v Maďarsku. V roku 2021 bude k samiciam dovezený geneticky vhodný mladý býk. Toto menšie stádo sa postupne pripojí k ostatným zubrom už žijúcim v Rodopoch.



"Pôvodný geografický areál tohto najväčšieho európskeho cicavca pokrýval približne celú Európu a aj na našom území bol rozšíreným živočíchom. Už v 10. storočí sa začali jeho počty významne zmenšovať. Vyhynutiu unikol o vlások na začiatku 20. storočia, keď v Európe prežilo v zajatí iba 54 jedincov. Dôvodom rýchleho znižovania populácie zubra bolo intenzívne odlesňovanie a neregulovaný lov," vysvetlila Chalupová.



Z posledných 54 jedincov zubrov chovaných v zajatí sa podarilo udržať celú súčasnú populáciu zubra európskeho. Vďaka rôznym reintrodukčným programom aktuálne po celej Európe existuje okolo 8500 zubrov európskych, z toho asi 6200 voľne žijúcich. Na Slovensku, v Národnom parku Poloniny, žijú zubry vo voľnej prírode od reintrodukcie v roku 2004. Išlo o medzinárodný projekt, ktorý sa pripravoval niekoľko desaťročí. Jedince sem boli privezené z viacerých zoologických záhrad.