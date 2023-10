POZOR: Z Bratislavy do Viedne jazdí priamy vlak iba z Petržalky

Bratislava 10. októbra (TASR) - V nasledujúcich týždňoch bude možné cestovať vlakmi z Bratislavy do Viedne priamo iba z Petržalky cez Kittsee. Dôvodom je výluka na železničnej trati v Rakúsku. Upozorňuje na to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na svojom webe. Obmedzenie má potrvať do 14. novembra.



V dôsledku výluky jazdia vlaky na trati medzi Bratislavou - hlavnou stanicou a Viedňou od pondelka (9. 10.) len po Marchegg. "Ďalej pôjdu autobusy náhradnej autobusovej prepravy," informuje Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na webe. Viac informácií nájdu cestujúci na webe spoločnosti.