Z brehov Liptovskej Mary vyzbierali 150 vriec odpadu

Liptovský Mikuláš 5. apríla (TASR) - Z brehov Liptovskej Mary v piatok dobrovoľníci vyzbierali 150 vriec separovaného odpadu. Do Envirodňa sa zapojilo viac ako 130 ľudí, išlo najmä o zamestnancov cestovného ruchu a študentov z Liptovského Mikuláša. TASR o tom informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.



Zber koordinovali v spolupráci so strážou prírody Tatranského národného parku. Tá určila lokality aj zmapovala stav znečistenia a na mieste usmerňovala dobrovoľníkov.



"Dokopy sa nám podarilo vyzbierať 150 vriec, čo opäť naznačilo, že sa situácia zlepšuje, keďže v minulom roku ich bolo až 180. Individuálne sa môže cez víkend zapojiť do zberu aj verejnosť - vrecia na odpad, rukavice aj výborný guláš ako odmenu máme pripravené," doplnil spoluorganizátor a dobrovoľný strážca prírody Anton Považský.



Najväčší podiel odpadu podľa OOCR predstavovali naplaveniny a takisto odpad z nelegálne založených skládok. Najviac prekvapila čistotou lokalita okolia Marského kostolíka. Liptovská oblastná organizácia cestovného ruchu tu pred rokom pristúpila ku komplexnej obnove verejného priestoru, ktorý sa jej podarilo získať do nájmu. "Toto miesto bolo čisté a odpad sa tu vo väčšej miere nevytváral. Dobrovoľníci v lokalite orezali najmä staršie kroviny," zhodnotila Šarafínová.