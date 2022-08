Z brehov Oravskej priehrady začali odstraňovať nelegálne objekty

Námestovo 11. augusta (TASR) – Nelegálne objekty na brehoch Oravskej priehrady začali v tomto týždni likvidovať pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP). Našli ich tam celkovo 120. Pre TASR to vo štvrtok potvrdil hovorca SVP Marián Bocák.



"Pracovníci SVP od pondelka (8. 8.) začali s rozoberaním jednoduchších nelegálnych objektov z pobrežných pozemkov v našej správe. V 34. týždni budeme pokračovať aj použitím mechanizmov v ťažko dostupnom teréne. Zároveň očakávame, že práve vďaka mediácii si pre nás neznámi vlastníci začnú svoje objekty odstraňovať," povedal Bocák.



Ako dodal, pri priaznivých podmienkach plánuje SVP objekty zlikvidovať do konca tohto roka.



Pri odstraňovaní tzv. "čiernych" objektov vznikajú vodohospodárom zvýšené výdavky, no podľa Bocáka je ťažké si ich žiadať, a preto to napokon zaplatia daňoví poplatníci. "SVP si v tomto prípade zriadil osobitne vedenie účtovníctva, kde si náklady spojené s odstraňovaním budeme evidovať," poznamenal.