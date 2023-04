Z brehov Zemplínskej šíravy vytiahli viac ako dvesto vriec odpadu

Zalužice 15. apríla (TASR) - V rámci iniciatívy Spoločne pre Zemplínsku šíravu v sobotu dobrovoľníci čistili brehy vodnej nádrže v blízkosti obce Zalužice v Michalovskom okrese. Peter Božík, predseda občianskeho združenia Slovenského rybárskeho klubu (SRK), ktorý akciu zorganizoval spoločne s obcou, pre TASR potvrdil, že sa im podarilo vyčistiť približne 2,5-kilometrový úsek popri brehu a celkovo vyzbierali približne 250 vriec odpadu.



"Začali sme hneď ráno od obce smerom k Zemplínskej šírave, okrem toho, že sme odpad vyzbierali, tak sme ho hneď aj vytriedili. Počasie nám neprialo, takže sme to museli predčasne ukončiť a asi 40 vriec sme nestihli vytriediť. Najviac ma prekvapilo to množstvo odpadu, nečakal som, že až toľko toho tu je, ale myslím si, že sa nám podarila veľmi dobrá robota," zhodnotil Božík.



Dobrovoľnú akciu zorganizoval SRK v spolupráci s obcou. Jej cieľom bolo zlepšiť stav životného prostredia a podporiť ochranu vodnej nádrže. Zúčastnilo sa na nej približne 70 dobrovoľníkov. Účasť veľmi pozitívne hodnotí starosta obce Zalužice Tomáš Čeklej. "Je to veľmi potrebné a prospešné, určite budeme chcieť takúto hromadnú akciu organizovať každoročne. Toho zmesového odpadu bolo relatívne menej, tej separovanej zložky je podstatne viac, to nás však potešilo, že sa nám podarilo ten odpad aj vytriediť," skonštatoval starosta. Najväčším producentom odpadu sú podľa neho turisti a návštevníci regiónu, veľa odpadkov však priteká do tejto časti aj z opačnej strany priehrady. Problémom je tiež podľa Čekleja množstvo naplaveného dreva.



Z brehov podľa Božíka vytiahli rôzny druh odpadu, asi najväčšie zastúpenie mal polystyrén z prítokov. "Boli to naozaj kvantá. Druhé najväčšie zastúpenie mali plasty, našli sme aj rybárske vlasce, pozostatky po grilovačke a takou zaujímavosťou bola sexuálna pomôcka," vymenoval Božík. Bolo podľa neho vidieť prínos zálohovania, plastových fliaš bolo vďaka tomu menej.



SKR plánuje v podobných aktivitách pokračovať aj ďalej a v iných častiach Slovenska. "Toto nie je naša prvá akcia, dlhodobo aj takýmto spôsobom poukazujeme na nesystémovosť v týchto veciach, v rybárstve a celkovo v ochrane vôd a chceme v tom pokračovať," uzavrel Božík.