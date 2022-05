Z budovy bývalej školy na Skliarove plánujú urobiť spoločenské centrum

Detva 26. mája (TASR) – Z budovy bývalej školy v detvianskej miestnej časti Skliarovo plánuje samospráva urobiť spoločenské centrum. Pre TASR to potvrdil hovorca Detvy Milan Suja s tým, že stavba je v súčasnosti v havarijnom stave.



Ako dodal, multifunkčná sála bude mať kapacitu 100 sedadiel a budú v nej aj miestnosti s kuchyňou, toaletami a šatňou. Podľa neho predpokladaná hodnota stavebných prác je takmer 390.000 eur.



Samospráva informuje, že v súčasnosti pokračuje majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov so Slovenským pozemkovým fondom. Stavebné práce by sa mali začať tento rok a ukončiť by ich mali v roku 2023.



Suja poznamenal, že budovu bývalej školy na Skliarove postavili v 30. rokoch minulého storočia. Vyučovali v nej v dvoch triedach od prvého po piaty ročník. Vyššie ročníky dochádzali do školy v Detvy. V 70. rokoch školu zrušili. Stavba ďalej slúžila ako materská škola, bolo to však do roku 1990, keď zrušili aj škôlku.



"V nasledujúcich rokoch ju ľudia využívali na kultúrnu činnosť, pri voľbách v nej bola volebná miestnosť," konštatoval hovorca a doplnil, že miestni obyvatelia sa v nej stretávali aj pri rôznych oslavách. V minulosti v nej napríklad premietali filmy, hrávali divadelné predstavenia a priestor slúžil aj na tanečné zábavy. "Takýmto centrom kultúry pre Skliarovo bola budova školy už aj v dobe, keď sa v nej vyučovalo alebo keď bola škôlkou," zdôraznil.



Pripomenul, že koncom 80. rokov minulého storočia začali obyvatelia svojpomocne pristavovať kultúrnu miestnosť, tú však nedostavali. "Neskôr mesto budovu prenajalo súkromnej firme na podnikateľskú činnosť a časť objektu naďalej slúžila aj ako spoločenská a volebná miestnosť," ukončil.