Z budovy bývalej školy v Píle spravia zariadenie pre seniorov

Píla 8. marca (TASR) - V obci Píla v okrese Žarnovica sa rozhodli nájsť nové využitie pre nevyužívanú budovu bývalej základnej školy. Vďaka dotácii z objektu spravia zariadenie sociálnych služieb pre seniorov.



Starosta Eugen Čižmárik priblížil, že základná škola bola v obci zrušená v roku 2008. Odvtedy budovu využívali len príležitostne na rôzne podujatia organizované obcou. Keďže budova chátra, obec sa rozhodla zapojiť do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu s projektom jej prestavby na sociálne zariadenie.



Samospráva bola úspešná a získala na tento účel dotáciu vo výške takmer 502.000 eur. Tieto prostriedky sú určené na rekonštrukciu budovy, zníženie jej energetickej náročnosti a tiež obstaranie interného vybavenia. Projekt bude obec spolufinancovať vlastnými zdrojmi vo výške približne 26.400 eur.



V objekte vznikne podľa starostu penziónový spôsob bývania pre seniorov, ktorí nie sú odkázaní na pomoc, ale sú sebestační. Bude tu šesť bytových jednotiek s 12 lôžkami.



Jednou z aktivít, ktoré v budove pravidelne od zániku školy organizovali, boli workshopy pre deti pod vedením Ferdinanda Chrenka, ktorý je zástupcom starostu obce a zároveň pedagógom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.



Workshopy a aktivity s nimi súvisiace by chceli po rekonštrukcii bývalej školy premiestniť do budovy bývalého hostinca, ktorý je spojený s kultúrnym domom. Práve z tohto objektu chcú spraviť nový "kultúrny stánok" obce. Čižmárik priblížil, že na jeho rekonštrukciu získala obec z Pôdohospodárskej platobnej agentúry 147.000 eur.