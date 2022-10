Z bývalého gymnázia vo Zvolene odviezli 45 ton odpadu

Zvolen 20. októbra (TASR) - Zhruba 45 ton odpadu sa doposiaľ odviezlo z objektu bývalého Gymnázia Mateja Bela na sídlisku Lipovec vo Zvolene. Gymnázium, ktoré ukončilo svoju činnosť pred zhruba desaťročím, sa začína meniť na viacúčelový objekt, ktorý má dnes už aj svoje meno Osmička Centrum Lipovec.



V objekte sa vo štvrtok uskutočnil kontrolný deň pred začiatkom prípravných stavebných prác. "Aktuálne už máme vydané územné povolenie a usporiadané sú aj všetky pozemky pod touto stavbou. V rukách máme tiež projekt pre stavebné povolenie. Predpokladáme, že na prelome rokov 2022 a 2023 by sme mohli toto povolenie dostať," povedal pre TASR Ondrej Lunter, podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Samosprávny kraj budovu vlastní. V prvom štvrťroku 2023 by mala byť vyhlásená súťaž na dodávateľa stavebných prác s tým, že práce sa začnú v druhom štvrťroku 2023.



BBSK už však nejaký čas rokuje s budúcimi nájomcami, s prevádzkovateľmi obchodov, ktoré budú na prízemí budovy. Kraj chce v časti objektu zriadiť aj domov sociálnych služieb (DSS) pre asi 40 ľudí, denný stacionár a priestory na vzdelávacie aktivity. Ak však nenájde prevádzkovateľa pre DSS, bude toto zariadenie spravovať sám.



"Asi 60 percent priestorov bude určených na verejnoprospešné služby a činnosti a 40 percent priestorov budú mať komerčné prevádzky," pripomenul Lunter. "Myšlienka je však tá, že komerčné prevádzky zarobia na nekomerčnú časť," dodal. "Ponuky od piatich bánk potvrdili kvalitu prípravy projektu a možnosť financovania cez komerčný úver," zdôraznil. Centrum by malo fungovať ako samostatná podnikateľská jednotka.



Náklady na prestavbu gymnázia odhaduje samosprávny kraj na asi 5 miliónov eur. Tie sa však spresnia po súťaži na dodávateľa stavby. Projekt prinesie aj pracovné miesta. V zariadení DSS by mohlo nájsť prácu asi 30 ľudí, ďalších 20 až 30 ľudí môže pracovať v komerčných prevádzkach.



Názov Osmička Centrum Lipovec symbolizuje niekdajšie využitie objektu ako osemročného gymnázia či pôvodný návrh architektov, ktorý bol v tvare osmičky. Lunter predpokladá, že sa otvorí niekedy v priebehu roku 2024.