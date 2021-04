Z bývalého Priora v centre je opäť obchodný dom s pôvodnou fasádou

Košice 22. apríla (TASR) – Budova bývalého obchodného domu (OD) Prior na Hlavnej ulici v Košiciach z roku 1968 prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Charakteristická historická fasáda ostala pritom podľa prísľubu developera zachovaná. Objekt bude aj naďalej slúžiť ako obchodný dom, pod názvom Urban ho vo štvrtok otvorili verejnosti.



Budova má celkovo päť nadzemných a jedno podzemné podlažie, rekonštrukcia sa začala v novembri 2019. "Celkový projektový náklad je vyše 20 miliónov eur. Aktuálne máme k dispozícii sedem prevádzok a jeden pop-up stánok, v celom obchodnom dome počas plnej funkčnosti bude k dispozícii približne 30 nájomných priestorov," uviedol pre novinárov Matúš Dunaj z developerskej spoločnosti Arkon. V budúcnosti podľa neho pribudnú aj gastroprevádzky, ktorých otvorenie ovplyvnila koronakríza, a kino. Najvyššie poschodie je vyčlenené na kancelárske priestory.



Ikonickú umeleckú fasádu s typickými obkladovými tvarovkami investor zachoval. "Napriek tomu, že fasáda má 50 rokov, sme boli veľmi prekvapení jej kvalitným stavom. Po diskusii s Krajským pamiatkovým úradom sme sa rozhodli nezasahovať do týchto 3D kaziet, lebo sme mali obavu z toho, že by sme im skôr uškodili ako dokázali pomôcť," povedal Dunaj. Riešilo sa tak podľa neho najmä čistenie vysokotlakovou vodou, oprava špár a zabezpečenie odolnosti voči vode. Na objekte ešte sčasti pokračujú dokončovacie práce.



Budova obchodného domu, projektovaná v rokoch 1962 až 1964, je dielom architektky Růženy Žertovej a sochárky Jany Bartošovej-Vilhanovej, ktorá navrhla fasádu. Výstavba prebiehala v rokoch 1965 až 1968. Po dokončení až do roku 1994 objekt niesol názov OD Prior, neskôr OD K-Mart, pod názvom OD Tesco fungoval od roku 1996 do apríla 2018.