Z bývalej materskej školy v Palárikove má byť obecný úrad
Prestavba bývalej škôlky na obecný úrad počíta s výmenou všetkých okien a vstupných dverí.
Autor TASR
Palárikovo 8. augusta (TASR) - Bývalý objekt materskej školy v Palárikove v Novozámockom okrese má slúžiť ako nový obecný úrad. Samospráva už pripravuje projekt na rekonštrukciu budovy. Ako sa uvádza vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, predpokladaná hodnota zákazky je 1.027.554,51 eura.
Prestavba bývalej škôlky na obecný úrad počíta s výmenou všetkých okien a vstupných dverí. Dôjde tiež k zatepleniu objektu a výmene strešnej krytiny a ďalších súčastí strechy. „V interiéri objektu je navrhnutá nová elektroinštalácia, osvetlenie, vzduchotechnika a rekuperácia,“ konštatuje sa v opise zákazky.
Objekt nového obecného úradu bude vykurovaný systémom tepelných čerpadiel s radiátorovými rozvodmi. Vybavený bude tiež systémom fotovoltických panelov. „Nakoľko objekt v suterénnej časti na obvodovom murive vykazuje príznaky zvlhnutia, je navrhnuté jeho odvlhčenie,“ uvádza sa v projekte.
