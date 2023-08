Z poľovníckej chaty vo Veľkej Fatre chcú urobiť výskumnícke centrum

Ružomberok 17. augusta (TASR) - Bývalú poľovnícku chatu na Smrekovici v Národnom parku (NP) Veľká Fatra plánujú v blízkej budúcnosti prebudovať na výskumnícke centrum. Objekt by mal zároveň slúžiť aj ako zázemie pre prírodný turizmus. Pre TASR to potvrdil riaditeľ Správy NP Veľká Fatra Eduard Apfel.



Chatu v minulosti vybudovali a spravovali Lesy SR. Stojí na hranici Prírodnej rezervácie Smrekovica, v ktorej platí najvyšší, piaty stupeň ochrany prírody. "Z objektu chceme vybudovať výskumnícke centrum, pretože na území Veľkej Fatry je obrovský záujem o takúto aktivitu. V blízkej dobe tam budú ubytovaní výskumníci skúmajúci staré pôvodné smrekové lesy - pralesy," priblížil Apfel.



Správa NP tiež v lokalite plánuje spustiť službu sprevádzania malých skupín návštevníkov, tzv. záujemcov o prírodný turizmus. Súčasťou aktivity bude odborný výklad o tom, čo sa v chránenom území nachádza. "Sprevádzanie bude po chodníkoch, ktoré v súčasnosti nie sú turisticky prístupné, nie sú značené. Predpokladám, že by sme doň zapojili aj zamestnancov Mestských lesov Ružomberok, s ktorými máme veľmi dobrú spoluprácu," dodal šéf správy národného parku.



Vypracovanie architektonického projektu na rekonštrukciu chaty Apfel predpokladá do konca aktuálneho kalendárneho roka. Následnú prestavbu plánujú robiť v roku 2024 až 2025. "Financie na rekonštrukciu sa budeme snažiť získať z verejných zdrojov. Stavebné náklady sa vyšplhajú na približnú sumu 400.000 eur," povedal s tým, že kapacita zariadenia bude zhruba pre osem ľudí. "Chata je vo veľmi dobrom stave, v peknom prostredí, predpokladám, že ju budeme často využívať," zhodnotil riaditeľ Správy NP.