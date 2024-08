Z bývalej školy v Ružomberku bude denný stacionár

Ružomberok 16. augusta (TASR) - Bývalú ružomberskú "školičku" prestavajú na denný stacionár. Mesto na to od ministerstva práce v týchto dňoch získalo 1,6 milióna eur. Oznámil to ružomberský primátor Ľubomír Kubáň.



Novovzniknutý denný stacionár s kapacitou 30 miest by mal byť členený na dve časti. Na prízemí budú prijímatelia sociálnych služieb v dôchodkovom veku, poschodie poslúži klientom s poruchou autistického spektra. "Budova bude, samozrejme, prispôsobená na bezbariérový pohyb. Okrem sociálneho poradenstva a rehabilitácie bude náš odborný personál v stacionári poskytovať aj výdaj stravy či rôzne záujmové činnosti zamerané na rozvoj zručností a prehĺbenie sociálnych kontaktov," priblížil Kubáň.



Už pred rokom chátrajúcu budovu bývalej základnej školy na Ulici Š. Nahálku, v ktorej sa nahromadil odpad a špina, kompletne upratali. Pripravili aj architektonickú štúdiu. "Oddelenie projektov na úrade vypracovalo projekt a už sme len čakali na vhodnú výzvu na financovanie," vysvetlil primátor.



Denný stacionár by mal byť hotový do začiatku roka 2026.