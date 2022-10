Z. Čambal: Som človekom spolupráce

Trnava 18. októbra (TASR) - V jesenných komunálnych voľbách sa o post predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) bude uchádzať súčasný primátor mesta Holíč Zdenko Čambal. Kandiduje s podporou strán SNS a Smer-SD. Rozhovor s Čambalom je súčasťou seriálu rozhovorov s kandidátmi na predsedu TTSK.



-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja?-



Dlhodobo pracujem v komunálnej i regionálnej samospráve a prax ma naučila, že nie je v centre záujmu politikov, ktorí na najvyššej úrovni spravujú štát. Túto skutočnosť potvrdilo zlyhanie pri boji s pandémiou, keď sa celá ťarcha výkonov vo vzťahu k občanovi presunula na samosprávy. Štát sa venoval riešeniu politických treníc a niektorí nezodpovední jedinci aj biznisu. Pri riešení krízy s odídencami z Ukrajiny pocítili samosprávy ťarchu na pleciach úplne rovnako. Absolútne nepochopenie potrieb ľudí potvrdil ekonomický kolaps s energiami. Samosprávy spolu súvisia a zdá sa, že nie sú previazané. V TTSK žije viac ako pol milióna ľudí. To nie sú len voliči, to sú občania, a tak by sa k nim štát mal správať. Zákon o vyšších územných celkoch (VÚC) je nedostatočný. Na rozdiel od okolitých štátov nemajú samosprávne kraje žiadne významné kompetencie. Ak disponujú niektorými právomocami, tak len v rozpätí, aké umožňuje štát rozhodnutiami o tvorbe finančných zdrojov. Niekto na túto skutočnosť musí upozorniť. Som dostatočne fundovaný a mám vyše 20-ročnú prax so samosprávou.



-V akom stave sa podľa vás nachádza Trnavský kraj, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?-

Nie som zástancom kritík práce iných funkcionárov. Veci vždy idú tak dobre, aké sú k dispozícii pracovné a finančné zdroje. Myslím, že som odpovedal veľmi kulantne. Pozitívom kraja je, že má obrovský potenciál. Má skúsenú pracovnú silu a to už skutočne historicky. Na druhej strane cítim disproporcie v investičnom rozvoji jednotlivých regiónov. Chápem, že nerovnosti sú spojené s blízkosťou lokalizácie rozhodujúcich firiem k Trnave a Bratislave. Nemôžem sa s tým však uspokojiť. V každom regióne žijú ľudia, ktorí majú rovnaké práva a štát má voči nim rovnaké povinnosti. Cieľom je kvalita života a závisí od dostupnosti práce, kvality bývania, zdravotnej starostlivosti a aj životného prostredia. Pozrime sa, kde sú lokalizované univerzity a kvalitné stredné školy. Nie je možné rozvíjať investície bez súvisiacej dopravnej infraštruktúry. Máme čo doháňať. Najmä na Záhorí. Prajem Piešťanom letisko a mám plán, aby sa stalo záložným letiskom pre Bratislavu. Zároveň však potrebujeme dopravné obchvaty okolo Senice, Holíča i Jablonice. Ak budeme presadzovať komplexné riešenie, javí sa ako nevyhnutnosť v budúcnosti aj tunel pod Bielou horou. Ľudia v jednej časti by mali mať pocit príslušnosti k občanom v tej druhej. Tu máme rezervy.



-Akým problémom Trnavský kraj čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-



Základným problémom, ktorému budeme čeliť, je vysoká závislosť od fungovania automobilového priemyslu. Ak by sa čokoľvek prihodilo v súvislosti so zmenami, ktoré sa očakávajú, má to nadväznosti na stredné odborné školstvo. Nezdá sa mi, že by sme konali v potrebnom predstihu. Som presvedčený, že v blízkej budúcnosti nám okolité štáty začnú vykrádať kvalitnú pracovnú silu. Ľudí bez záujmu a v letargii bude všade dosť. Tých agilných a iniciatívnych nám vzhľadom na platové podmienky budú brať. Ďalším deficitom je životné prostredie. Myslím, že sa stane atribútom kvality života. Veľa hovoríme o životnej úrovni a tá je daná iba mzdami, cenami a nákladmi. Kvalita života hovorí, čo človek potrebuje, aby sa cítil dobre. Musíme si položiť otázky o životnom prostredí, zdravotníctve a sociálnych službách a najmä o rozvoji bývania. Bez nájomného bývania a bez vytvorenia systému záruk a garancií pre mladých v oblasti hypoték ich neudržíme. Problémov je dosť a zdá sa, že riešenie mnohých súvisí so zmenou zákona o VÚC.



-Aké sú priority vášho programu, čo chcete v Trnavskom kraji zmeniť, akým oblastiam sa prioritne nasledujúce roky venovať, prípadne na čo nadviazať?-



Mojou prioritou je človek s jeho potrebami a oprávnenými požiadavkami. Ak sme všetci rovní pred ústavou, musíme byť rovní aj v príležitostiach. Deti majú právo na rovnakú úroveň škôl, nech sa nachádzajú v hocijakej časti regiónu. Koľko nemalo príležitosť vzdelávať sa on-line, pretože v takzvaných zapadákovoch nemali PC alebo wifi. Venujeme sa štatistikám a sledujeme tupé debaty koaličných politikov. Nevnímajú štát, nevnímajú regióny, v ktorých sa odohráva život. Inak by nebolo možné, čo sa odohralo počas pandémie a utečeneckej krízy. Inak by nebolo možné, aby sa na mestá a obce preniesla ťarcha z inflácie a energetickej krízy. Prioritou je dosiahnuť v spolupráci s ostatnými VÚC zmenu zákona. Potrebujeme vyššie kompetencie a finančné zdroje, aby sa ľuďom nechcelo opúšťať domovy. Sila regiónov zvíťazí nad negramotnosťou niektorých politikov a vysokých štátnych úradníkov. Pracovnou prioritou sa stane voda. Vodozádržné opatrenia, zachytávanie dažďovej vody, čistenie studní, jazier a priehrad, aby sa vytvorili podmienky pre cestovný ruch. Najviac dlhujeme ľuďom v oblasti nájomného bývania. Hypotéky sú katastrofálne. Ako prinútime mladých, aby ostávali v rodných obciach, pokiaľ nie sú investície, cesty, zdravotná starostlivosť, práca a nakoniec ani kultúra.



-Kandidujete ako jednotlivec, alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?-



Nie som sústredený na kariéru. Ponúkam svoje skúsenosti a prácu. Som človekom spolupráce. Som kandidátom s ozajstným pracovným životopisom a so skúsenosťami. Hoci som členom SNS, nie som zástancom politického vymedzovania. Pokiaľ niekoho kritizujem, tak určite za politické, morálne a pracovné zlyhania. Za uprednostňovanie sily pred spoluprácou. Spolupracujem s mladými a vážim si skúsenosť starších. Pri rozumných argumentoch a práci v prospech človeka nemá politika čo hľadať. Verím, že vždy sa nájde dostatok poslancov, aby racionálne návrhy prechádzali. Od médií neočakávam investigatívu zo súkromných životov. Očakávam tlak na výkon kvalitnej práce. Ľudí na spoluprácu je dosť, len ich treba vedieť osloviť.



Okrem Čambala kandidujú v Trnavskom samosprávnom kraji na post predsedu Martin Beluský za ĽSNS, József Berényi za stranu Aliancia, nezávislý kandidát Martin Červenka s podporou strany Hlas-SD, nezávislý kandidát Roland Hakszer, Roman Chudý za stranu Život, Zdenko Rosina za Národnú koalíciu, kandidát Hnutia Občan Národ Spravodlivosť Ivan Stanovič, za Republiku Veronika Temňáková a za koalíciu OĽANO, Nova, Kresťanská únia, Zmena zdola, SaS, KDH, Spolu, Šanca, ODS, Za ľudí, Sme rodina, OKS, DS, Maďarské fórum Jozef Viskupič.