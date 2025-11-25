Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 25. november 2025Meniny má Katarína
< sekcia Regióny

Z chovného rybníka SPU smeruje na zarybnenie revírov 26 ton rýb

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Tradičný výlov v rybníku v Kolíňanoch zabezpečil Vysokoškolský poľnohospodársky podnik.

Autor TASR
Nitra 25. novembra (TASR) - Vyše 26 ton rýb z chovného rybníka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre putuje na zarybnenie rybárskych revírov. Tradičný výlov v rybníku v Kolíňanoch zabezpečil Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, informovala hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová.

Na podujatí sa v rámci praktických cvičení zúčastnili študenti študijných programov fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov špeciálne chovateľstvo, manažment živočíšnej výroby, farmárstvo, všeobecné poľnohospodárstvo a agroekológia. V rámci projektu AgroForestry sa na výlove podieľali aj študenti z partnerskej Technickej univerzity vo Zvolene.

Študenti mali možnosť oboznámiť sa s technickými prvkami rybníka a naživo vidieť ukážku finalizácie chovateľského roka - výlov rýb v rybníku. Podieľali sa na všetkých činnostiach od záťahu rýb sieťou, cez vydávanie rýb, váženie až po nakládku na špeciálne upravené autá a transport na miesto určenia.

Rybník v Kolíňanoch je demonštračným a experimentálnym zariadením. Slúži ako vzorkovnica rybného hospodárstva a miesto praktickej výučby a praxe pre študentov SPU. Počas roka tam absolvujú predmety chov rýb a kurz rybárskeho manažmentu. V blízkej budúcnosti sa bude využívať aj na výučbu v rámci spoločných študijných programov, ktoré vznikajú prostredníctvom projektu AgroForestry.
.

Neprehliadnite

Pellegrini: Plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom

Týždenník: Prezident bude mať opäť prácu

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel herec známy z filmu Armageddon

OTESTUJTE SA: Viete ako funguje umelá inteligencia?