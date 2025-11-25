< sekcia Regióny
Z chovného rybníka SPU smeruje na zarybnenie revírov 26 ton rýb
Tradičný výlov v rybníku v Kolíňanoch zabezpečil Vysokoškolský poľnohospodársky podnik.
Autor TASR
Nitra 25. novembra (TASR) - Vyše 26 ton rýb z chovného rybníka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre putuje na zarybnenie rybárskych revírov. Tradičný výlov v rybníku v Kolíňanoch zabezpečil Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, informovala hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová.
Na podujatí sa v rámci praktických cvičení zúčastnili študenti študijných programov fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov špeciálne chovateľstvo, manažment živočíšnej výroby, farmárstvo, všeobecné poľnohospodárstvo a agroekológia. V rámci projektu AgroForestry sa na výlove podieľali aj študenti z partnerskej Technickej univerzity vo Zvolene.
Študenti mali možnosť oboznámiť sa s technickými prvkami rybníka a naživo vidieť ukážku finalizácie chovateľského roka - výlov rýb v rybníku. Podieľali sa na všetkých činnostiach od záťahu rýb sieťou, cez vydávanie rýb, váženie až po nakládku na špeciálne upravené autá a transport na miesto určenia.
Rybník v Kolíňanoch je demonštračným a experimentálnym zariadením. Slúži ako vzorkovnica rybného hospodárstva a miesto praktickej výučby a praxe pre študentov SPU. Počas roka tam absolvujú predmety chov rýb a kurz rybárskeho manažmentu. V blízkej budúcnosti sa bude využívať aj na výučbu v rámci spoločných študijných programov, ktoré vznikajú prostredníctvom projektu AgroForestry.
Na podujatí sa v rámci praktických cvičení zúčastnili študenti študijných programov fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov špeciálne chovateľstvo, manažment živočíšnej výroby, farmárstvo, všeobecné poľnohospodárstvo a agroekológia. V rámci projektu AgroForestry sa na výlove podieľali aj študenti z partnerskej Technickej univerzity vo Zvolene.
Študenti mali možnosť oboznámiť sa s technickými prvkami rybníka a naživo vidieť ukážku finalizácie chovateľského roka - výlov rýb v rybníku. Podieľali sa na všetkých činnostiach od záťahu rýb sieťou, cez vydávanie rýb, váženie až po nakládku na špeciálne upravené autá a transport na miesto určenia.
Rybník v Kolíňanoch je demonštračným a experimentálnym zariadením. Slúži ako vzorkovnica rybného hospodárstva a miesto praktickej výučby a praxe pre študentov SPU. Počas roka tam absolvujú predmety chov rýb a kurz rybárskeho manažmentu. V blízkej budúcnosti sa bude využívať aj na výučbu v rámci spoločných študijných programov, ktoré vznikajú prostredníctvom projektu AgroForestry.