Z ciest smerujúcich do centra Bratislavy hlásia mierne zdržanie

Bratislava 6. mája (TASR) - Na príjazdových cestách do hlavného mesta je aj vo štvrtok ráno potrebné rátať so zdržaním. Spomalenie a kolóny z viacerých miest hlásia Zelená vlna RTVS i Stellacentrum.



Zelená vlna na Twitteri oznámila, že na starej Seneckej ceste pri Ivanke pri Dunaji dosahuje zdržanie 25 minút. Pomaly sa posúvajú aj vodiči na Ulici svornosti a kruhovom objazde vo Vrakuni. "Nahlásili odtiaľ 15-minútové zdržanie," spresňuje Zelená vlna.



Stellacentrum informuje o približne desaťminútovom zdržaní v úseku medzi tunelom Sitina a Mlynskou dolinou. "Približne o 15 minút sa predĺži cesta aj v Moste pri Bratislave v smere do hlavného mesta," dodáva zdroj dopravných informácií.