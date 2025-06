Z Domaše sa bude vypúšťať menej vody

Prešov 5. júna (TASR) - Z vodnej nádrže Domaša sa bude vypúšťať menej vody. Zmenu v manipulačnom poriadku prerokovali zástupcovia všetkých dotknutých inštitúcií na Okresnom úrade v Prešove. Ako vo štvrtok informoval riaditeľ odboru starostlivosti o životné prostredie Miroslav Benko, navrhovaná zmena počíta so znížením odtoku zo 4,2 kubického metra za sekundu (m3/s) na 3,5 m3/s.



„Návrh na mimoriadnu manipuláciu sme dostali 23. mája a ihneď sme konali. Ústne pojednávanie sme zvolali na 4. júna. Nie je možné hovoriť o nečinnosti okresného úradu - odbor reagoval do dvoch hodín,“ zdôraznil Benko.



Ďalej uviedol, že navrhoval zníženie až na 2,9 m3/s, ale zástupca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) nesúhlasil. Podľa SVP je navrhovaný odtok dostatočný na riedenie znečistených vôd z blízkych zdrojov a zároveň postačujúci na zabezpečenie ekologickej stability toku pod priehradou.



Hladina vody v nádrži aktuálne dosahuje úroveň 154,43 metra nad morom, čo predstavuje 42 percent naplnenia. Na stretnutí sa dohodli aj na tom, že mimoriadna situácia v manipulačnom poriadku sa nebude vyhlasovať pod 153 metrov nad morom, ale pod 156 metrov nad morom.



Na kritický stav Domaše v pondelok (2. júna) upozornil aj minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) spolu so starostami z okolia. Podľa neho za súčasný stav môže nevhodne nastavený manipulačný poriadok, ktorý nereflektuje ukončenie prevádzky fabriky Bukóza Holding na Ondave. Migaľ vyzval konkrétne Miroslava Benka, vedúceho odboru životného prostredia Okresného úradu v Prešove, aby vykonal nápravu.



„Benko ani okresný úrad neupravujú manipulačný poriadok, my schvaľujeme návrh, ktorý predkladá správca Domaše, a tým je SVP. Polopatisticky povedané, my robíme krok dva, nie jeden. Krok jeden robí SVP, ktorý nekonal vo februári, marci, apríli a tak ďalej,“ uviedol Benko.



Vodohospodári v reakcii uviedli, že vo februári 2025 požiadali spoločnosť Bukocel o vyjadrenie k odberom a vypúšťaniu vody z čističky odpadových vôd. Informácia bola zároveň doručená aj Okresnému úradu v Prešove. „SVP vyvinul maximálne úsilie na zabezpečenie súhrnu všetkých informácií potrebných pre spracovanie návrhu na mimoriadnu manipuláciu,“ uviedli vodohospodári. Doplnili tiež, že okresný úrad ako orgán štátnej vodnej správy mal možnosť konať z úradnej moci v rámci vodoochranného dozoru, k čomu však nedošlo.



Zástupcovia obcí v okolí Domaše sa nezúčastnili na stredajšom (4. 6.) rokovaní k manipulácii s vodou v nádrži, ktoré zvolal Okresný úrad v Prešove. Neúčasťou chceli vyjadriť protest. „Zvolať rokovanie k zmene manipulácie s vodou v Domaši na 4. júna, keď je vodná nádrž prakticky bez vody, je prejavom arogancie a úplnej straty súdnosti zo strany kompetentných,“ uviedli starostovia obcí Kvakovce, Bžany, Turany nad Ondavou, Nová Kelča, Holčíkovce a Malá Domaša.



Pripomenuli, že v minulosti vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie Miroslav Benko organizoval kontrolné dni na Domaši, no teraz tak podľa nich nekoná. „Po zemetrasení a krachu fabriky Bukóza Holding je toto ďalšia rana pre všetkých ľudí v našom regióne. Žiadame všetkých príčetných ľudí vrátane politikov, aby sa zasadili o urýchlené a systémové prijatie zmien v tejto oblasti. Podobná situácia s nečinnosťou úradov sa už nesmie zopakovať,“ dodali.