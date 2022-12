Z domova dôchodcov v Detve odchádza k rodine tretina seniorov

Detva 23. decembra (TASR) - Z obyvateľov Domova dôchodcov v Detve odchádza tráviť vianočné sviatky k príbuzným tretina. Pre TASR to uviedla sociálna pracovníčka z detvianskeho domova Ľubica Lepiešová.



Pripomenula, že návštevy príbuzných v zariadení sú však počas Vianoc častejšie ako cez rok. "Väčšina našich klientov vníma a prežíva vianočné sviatky citlivo. Samozrejme, že by najradšej boli v rodinnom prostredí so svojimi príbuznými," spomenula s tým, že z rôznych dôvodov sa tak však nedeje. Ako dôvod podľa nej seniori uvádzajú, že u príbuzných sa cítia len ako na návšteve. "Väčšinou im tam chýba pokoj a súkromie, na ktoré sú už zvyknutí v domove dôchodcov," spresnila s tým, že ďalším dôvodom sú aj rodiny, ktoré nemajú záujem vziať si dôchodcov na sviatky domov.



Lepiešová poznamenala, že zamestnanci pripravujú na Štedrý večer pre seniorov slávnostnú spoločnú večeru spojenú s tradičnými zvykmi. Patria tam modlitba, krájanie jablka, oblátky s medom a cesnakom i koledy. "Súčasťou je na Štedrý večer svätá omša priamo v našej kaplnke," zdôraznila.



Vianočné obdobie sa snažia seniorom podľa jej slov spríjemniť kultúrnymi podujatiami. "Sociálni pracovníci s nimi vyrábajú pre príbuzných vianočné pohľadnice, ktoré im odovzdajú osobne alebo ich zasielajú poštou," objasnila. V domove tiež majú svoj mikulášsky i vianočný program, ktorý pripravujú škôlky, školy i základná umelecká škola. Doplnila, že zariadenie je dlhoročne zapojené do projektu, cez ktorý dôchodcovia dostávajú vianočné darčeky od miestnych žiakov a ich rodičov. "Snažíme sa aj o spoločné vyzdobenie priestorov, zdobíme stromčeky, ženy pečú oblátky, spievame si koledy," ukončila.