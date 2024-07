Z dotácie B. Bystrica zakúpia vozidlo pre prepravnú sociálnu službu

Banská Bystrica 8. júla (TASR) - Banskobystrická samospráva získala z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny dotáciu vo výške 25.000 eur na nákup vozidla pre prepravnú sociálnu službu. Tú doteraz zabezpečuje Agentúra sociálnych služieb pomocou dvoch automobilov, ktoré však kapacitne nepostačujú. Dopyt po preprave ťažko zdravotne postihnutých osôb a ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom je veľký. TASR o tom v pondelok informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.



"Záujem o prepravu imobilných osôb sa z roka na rok zvyšuje. Požiadali sme preto o poskytnutie dotácie na obstaranie nového špeciálneho osobného vozidla upraveného na prepravu imobilných ľudí. Dnes nie je možné uspokojiť stále rastúci dopyt po prepravnej službe. Pred deviatimi rokmi nám bolo pridelené vozidlo určené na prepravu imobilných osôb a ďalšie pred štyrmi rokmi. Ani dve autá však kapacitne nepostačujú. Navyše, sú už staršie, vyžadujú si časté, finančne náročné opravy a majú vysokú spotrebu pohonných látok hlavne po meste. Ich prevádzka je už neefektívna a nehospodárna," vysvetlila vedúca odboru sociálnych vecí magistrátu Ivana Kružliaková.



Nové špeciálne vozidlo bude upravené na prepravu imobilných osôb so zdvíhacou plošinou. Zároveň sa zabezpečí jeho prestavba na bezbariérové. Činnosť prepravnej služby považuje mesto za potrebnú aj v ďalších rokoch.



"Získanou dotáciou mesto výrazne podporí rozvoj terénnej prepravnej služby, čím pomôže obyvateľom efektívnejšie využívať sociálne služby v ich prirodzenom prostredí. Po sprevádzkovaní špeciálne upraveného vozidla bude jeho prevádzka, údržba a opravy hradené z mestského rozpočtu a časť aj z úhrad od prijímateľov sociálnej služby. V návrhu rozpočtu na tento rok sme vyčlenili na prepravnú službu finančné prostriedky vo výške 25.000 eur. V nasledujúcich dvoch rokoch predpokladáme vyhradiť podobný objem financií," poznamenal primátor Ján Nosko.



Každý, kto má záujem o prepravnú službu, si podá žiadosť a zaradia ho do evidencie. Už ako prijímateľ sociálnej služby si objednáva túto službu telefonicky. Potrebné je dohodnúť si deň a hodinu pristavenia vozidla, oznámiť cieľ cesty a takisto aj to, či je nutné zabezpečiť spiatočnú cestu.



"Nákupom nového špeciálneho vozidla so zdvíhacou plošinou a kotviacim systémom pre invalidné vozíky rozšírime možnosti prepravy nielen ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a s nepriaznivým zdravotným stavom. Službu budeme zároveň poskytovať aj na prepravu seniorov a sociálne slabších obyvateľov mesta," dodala Adriana Tupá, poverená vedením oddelenia služieb dlhodobej starostlivosti.