Z dotácie ministerstva opravujú strechu telocvične v Trebišove

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR schválilo mestu na tento účel finančné prostriedky vo výške 21.268 eur.

Autor TASR
Trebišov 9. decembra (TASR) - V týchto dňoch prebiehajú práce na odstránení havarijného stavu strechy veľkej telocvične na Základnej škole na Ulici M. R. Štefánika v Trebišove. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR schválilo mestu na tento účel finančné prostriedky vo výške 21.268 eur. Informoval o tom trebišovský mestský úrad.

„Realizáciou investície tak môžeme zabezpečiť podmienky pre pohybové aktivity žiakov a nájomcov týchto priestorov,“ uviedla radnica na webe.

Práce v tomto čase na oprave strechy telocvične sú možné aj vďaka vhodným poveternostným podmienkam.
