Z dôvodu futbalového zápasu bude uzavretá časť ulice v Trnave

Trnava 15. novembra (TASR) - Z dôvodu konania futbalového zápasu medzi mužstvami Slovenska a Estónska bude v utorok 19. novembra večer uzatvorená časť Kollárovej ulice v Trnave. Samospráva o tom informovala na svojom webe.



Uzávera časti Kollárovej ulice je naplánovaná v utorok v čase od 19.00 do 20.45 h a následne od 22.40 do 23.15 h. "Uzávera sa bude týkať úseku od svetelnej križovatky ulíc Kollárova - Hospodárska - Dohnányho po križovatku na Kollárovej v časti vjazdu do podzemných garáží nákupného centra," priblížilo mesto.



Počas uzatvorenia ulice v tomto úseku bude vjazd pre obyvateľov Ulice Ľudmily Podjavorinskej možný cez Kollárovu ulicu (od svetelnej križovatky Hlboká - Kollárova) s následným vjazdom na sídlisko pri bytovom dome číslo 4 na Sladovníckej ulici (pri betónových kvetináčoch).



Pre ostatných obyvateľov dotknutých uzavretím Kollárovej ulice bude vjazd, respektíve vstup, umožnený podľa pokynov polície. "Hromadnej doprave bude vjazd umožnený v závislosti od aktuálnej bezpečnostnej situácie," dodala samospráva s tým, že čas uzávery sa môže operatívne meniť vzhľadom na vývoj bezpečnostnej situácie a bude tiež závisieť od počtu fanúšikov vstupujúcich na štadión cez vchod z Kollárovej ulice.