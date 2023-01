Z drevených ohrádok odviezlo OLO vyše 22.000 vianočných stromčekov

Bratislava 17. januára (TASR) – Bratislavská mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) vyzbierala za prvé takmer dva týždne už viac ako 22.000 vianočných stromčekov, čo predstavuje 132 ton. Špeciálne drevené ohrádky vyprázdnili už 6000-krát. Pre TASR to uviedla manažérka externej komunikácie OLO Zuzana Balková. Opätovne pripomína, že stromčeky musia byť odzdobené.



"V ohrádkach nachádzame aj stromčeky v kvetináčoch alebo plastových vreciach. Takto odložené stromčeky nemôžu byť ďalej materiálovo zhodnotené," upozornila Balková.



Okrem apelu, aby obyvatelia dávali do ohrádok len riadne odzdobené živé stromčeky, ich OLO vyzýva, aby v maximálnej možnej miere tieto ohrádky vo svojej mestskej časti využívali. Ak sa taká z nich v ich okolí nenachádza, stromček môžu odložiť aj k stanovišťu zberných nádob. Využiť na to môžu aj zberný dvor na Starej Ivanskej ceste.



Riadne odzdobený vianočný stromček môžu Bratislavčania odložiť počas januára a februára do jednej z takmer 800 drevených ohrádok rozmiestnených po celom meste. Kým minuloročné vianočné stromčeky boli spracované na kompost, tohtoročné sa spracujú na drevotriesku a premenia sa na knižnice. Spolu s partnermi projektu ich OLO v počte 150 kusov daruje na miesta, kde chýbajú.



Zber vianočných stromčekov z drevených ohrádok potrvá do 25. februára. Stromčeky umiestnené k stanovištiam zberných nádob po tomto dátume budú energeticky zhodnotené v Zariadení na energetické využitie odpadu (ZEVO).