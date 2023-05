Z drogovej trestnej činnosti obvinila 26-ročného muža z Trebišova

Košice 26. mája (TASR) - Polícia obvinila 26-ročného muža z Trebišova, ktorý mal obchodovať s drogami. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do vyšetrovacej väzby. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Kriminalisti vykonali prehliadku jedného z rodinných domov v Trebišove v stredu (24. 5.) ráno. Obvinený im veci pochádzajúce z drogovej trestnej činnosti vydal dobrovoľne. "Podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania si minimálne od marca tohto roku zadovažoval od doposiaľ neznámych osôb omamné a psychotropné látky, a to rastlinu konope, ktorú potom dovážal do miesta svojho bydliska, tam ju delil na menšie dávky a po predchádzajúcej dohode s odberateľmi predával za rôznu finančnú hotovosť," uviedla.



Muža obvinili zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. V prípade dokázania viny mu hrozí trest tri až desať rokov za mrežami.