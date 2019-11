Z dvoch bezzásahových zón Horského parku odstraňujú lavičky a koše

Bratislava 4. novembra (TASR) - Z dvoch bezzásahových zón Horského parku (zóna A a zóna B) v Bratislave začalo od pondelka hlavné mesto odstraňovať lavičky a odpadové koše. Tie už podľa schválenej zonácie Horského parku do tohto priestoru nepatria. Magistrát o tom informuje na sociálnej sieti.



"Lavičky a koše zostanú v tretej, edukačno-rekreačnej zóne C, ktorá tvorí významnú časť územia Horského parku," podotkla samospráva s tým, že lavičky a koše budú odstránené zo zóny A - Les v prírodnom priestore a zóny B - Les v prechodnom priestore. "Hlavným dôvodom je bezpečnosť návštevníkov, pre ktorých môže nedotknutá príroda v bezzásahovej zóne predstavovať riziko. Cieľom je zachovať prírodný charakter daných zón," vysvetlil magistrát.



Horský park v Bratislave, jedna z najhodnotnejších prírodných lokalít takmer v centre mesta so štvrtým stupňom ochrany, funguje už niekoľko týždňov po novom. Program starostlivosti o chránený areál rozdelil park na bezzásahový, prechodný a edukačno-rekreačný priestor, ktorého súčasťou sú les, lúky a mokrade. Po novom je na viac ako polovici územia parku prioritou najmä ochrana prírody s čo najmenej zásahmi.



Zámerom zonácie chráneného areálu Horský park bolo zosúladiť stále väčšiu túžbu obyvateľov po prírode, športovaní a rekreácii s ochranou i zachovaním parku. Na zvýšenie ochrany tejto lokality vypracovali preto štátni ochranári v spolupráci s mestom Bratislava program starostlivosti o toto územie.