Z fakulty humanitných vied na Žilinskej univerzite bude ústav

Žilina 22. marca (TASR) - Fakultu humanitných vied na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA) pretransformujú na ústav. Ten bude zameraný na vzdelávanie a vedeckovýskumnú činnosť v oblasti mediamatiky a kultúrneho dedičstva. Potvrdila to Adriana Valentovičová z oddelenia medzinárodných vzťahov a marketingu UNIZA. Dodala, že k transformácii pristupujú z ekonomických dôvodov. Malo by k nej dôjsť do konca roka 2026.



Fakulta podľa Valentovičovej dlhodobo vykazuje neudržateľný trend financovania svojho chodu v prostredí slovenského vysokého školstva. "Súčasné konkurenčné prostredie verejných vysokých škôl na Slovensku si vyžaduje od vedení katedier, fakúlt a univerzít viaczdrojové financovanie zamerané nielen na výučbu, ale aj na vedeckovýskumnú činnosť a inovácie. Nepriaznivý trend vo výkonoch niektorých katedier Fakulty humanitných vied je pod štandardnou hranicou potrebnou na dostatočné financovanie existencie samostatnej fakulty," vysvetlila.



Valentovičová ubezpečila, že transformácia je zameraná na rozvoj oblasti mediamatiky a kultúrneho dedičstva. "Mediamatika a kultúrne dedičstvo sú jedinečné nielen v stredoeurópskom priestore a túto perspektívnu oblasť máme záujem zachovať a rozvíjať," podotkol rektor UNIZA Ján Čelko.



Rozhodnutiu podľa Valentovičovej predchádzali niekoľkoročná diskusia, hľadanie ďalších možností riešenia, audit, ako aj odporúčanie správnej rady univerzity. Zdôraznila, že vedenie UNIZA vyvinie maximálne úsilie, aby sa pripravované zmeny dotkli študentiek a študentov v čo najmenšej miere.



Nesúhlas s transformáciou v uplynulom týždni vyjadrilo protestným pochodom niekoľko desiatok študentov a pracovníkov fakulty.