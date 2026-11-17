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Z Fakulty zdravotníctva SZU je od 17. novembra lekárska fakulta
Pripravuje sa na otvorenie štúdia všeobecného lekárstva.
Autor TASR
Banská Bystrica 17. novembra (TASR) - Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Banskej Bystrici sa od 17. novembra mení na lekársku fakultu, ktorá pripravuje otvorenie štúdia všeobecného lekárstva. TASR o tom v utorok informovala SZU s tým, že všetky doterajšie zdravotnícke študijné programy zostávajú zachované.
Vznik lekárskej fakulty je úzko prepojený s transformáciou Rooseveltovej nemocnice na univerzitnú a výstavbou nového nemocničného komplexu v Banskej Bystrici.
„SZU otvára novú etapu rozvoja vysokoškolského vzdelávania na strednom Slovensku. Na základe rozhodnutia ministra zdravotníctva SR Kamila Šaška sa s účinnosťou od 17. novembra 2026, symbolicky v Medzinárodný deň študentstva, mení názov Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici na Lekársku fakultu SZU. Cieľom tejto zmeny je vytvoriť podmienky na rozšírenie doterajšej ponuky zdravotníckeho vzdelávania o štúdium všeobecného lekárstva. SZU tak pripravuje novú príležitosť pre budúcich študentov medicíny na strednom Slovensku a zároveň nadväzuje na dlhoročnú tradíciu a odborné zázemie zdravotníckeho vzdelávania v Banskej Bystrici,“ uviedla hovorkyňa rektorky SZU Michaela Grendelová.
Pre SZU, Banskú Bystricu, ako aj stredné Slovensko ide o významný míľnik. „Rozšírenie vzdelávania o všeobecné lekárstvo je prirodzeným pokračovaním našej dlhodobej snahy rozvíjať univerzitu, posilňovať jej odborné zázemie a vytvárať nové príležitosti pre študentov. Naším cieľom je budovať silné centrum lekárskeho a zdravotníckeho vzdelávania, ktoré bude stáť na kvalite, spolupráci a úzkom prepojení s klinickou praxou,“ zdôraznila rektorka SZU Štefánia Moricová.
Rozvoj lekárskeho vzdelávania nemá byť na úkor existujúcich študijných programov. Zostávajú zachované všetky doterajšie akreditované programy ako fyzioterapia, ošetrovateľstvo, urgentná zdravotná starostlivosť a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Pre súčasných študentov a zamestnancov sa zmenou názvu nič nemení. Študenti pokračujú v existujúcich akreditovaných študijných programoch za doterajších podmienok.
Vznik lekárskej fakulty je úzko prepojený s plánovanou premenou Rooseveltovej nemocnice na univerzitnú k 1. februáru 2027. „Cieľom je, aby mali mladí ľudia príležitosť v Banskej Bystrici vyštudovať aj medicínu, učiť sa od skúsených odborníkov a nájsť tu svoje budúce pôsobisko. Naša nemocnica sa na vzdelávaní zdravotníkov podieľa dlhodobo. Vznik lekárskej fakulty nám umožní túto skúsenosť ďalej rozvíjať a budovať si vzťah s budúcimi kolegami už počas ich štúdia,“ doplnila generálna riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková.
Vznik lekárskej fakulty je úzko prepojený s transformáciou Rooseveltovej nemocnice na univerzitnú a výstavbou nového nemocničného komplexu v Banskej Bystrici.
„SZU otvára novú etapu rozvoja vysokoškolského vzdelávania na strednom Slovensku. Na základe rozhodnutia ministra zdravotníctva SR Kamila Šaška sa s účinnosťou od 17. novembra 2026, symbolicky v Medzinárodný deň študentstva, mení názov Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici na Lekársku fakultu SZU. Cieľom tejto zmeny je vytvoriť podmienky na rozšírenie doterajšej ponuky zdravotníckeho vzdelávania o štúdium všeobecného lekárstva. SZU tak pripravuje novú príležitosť pre budúcich študentov medicíny na strednom Slovensku a zároveň nadväzuje na dlhoročnú tradíciu a odborné zázemie zdravotníckeho vzdelávania v Banskej Bystrici,“ uviedla hovorkyňa rektorky SZU Michaela Grendelová.
Pre SZU, Banskú Bystricu, ako aj stredné Slovensko ide o významný míľnik. „Rozšírenie vzdelávania o všeobecné lekárstvo je prirodzeným pokračovaním našej dlhodobej snahy rozvíjať univerzitu, posilňovať jej odborné zázemie a vytvárať nové príležitosti pre študentov. Naším cieľom je budovať silné centrum lekárskeho a zdravotníckeho vzdelávania, ktoré bude stáť na kvalite, spolupráci a úzkom prepojení s klinickou praxou,“ zdôraznila rektorka SZU Štefánia Moricová.
Rozvoj lekárskeho vzdelávania nemá byť na úkor existujúcich študijných programov. Zostávajú zachované všetky doterajšie akreditované programy ako fyzioterapia, ošetrovateľstvo, urgentná zdravotná starostlivosť a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Pre súčasných študentov a zamestnancov sa zmenou názvu nič nemení. Študenti pokračujú v existujúcich akreditovaných študijných programoch za doterajších podmienok.
Vznik lekárskej fakulty je úzko prepojený s plánovanou premenou Rooseveltovej nemocnice na univerzitnú k 1. februáru 2027. „Cieľom je, aby mali mladí ľudia príležitosť v Banskej Bystrici vyštudovať aj medicínu, učiť sa od skúsených odborníkov a nájsť tu svoje budúce pôsobisko. Naša nemocnica sa na vzdelávaní zdravotníkov podieľa dlhodobo. Vznik lekárskej fakulty nám umožní túto skúsenosť ďalej rozvíjať a budovať si vzťah s budúcimi kolegami už počas ich štúdia,“ doplnila generálna riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková.