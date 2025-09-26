< sekcia Regióny
Z Fondu na rozvoj Trnavského kraja podporia ďalších 71 projektov
Napríklad futbalový klub OFK Dynamo Malženice získa podporu vo výške 20.000 eur na rekonštrukciu hracej plochy.
Autor TASR
Trnava 26. septembra (TASR) - Fond na rozvoj Trnavského kraja podporí ďalších 71 projektov v celkovej sume 450.000 eur. Projekty sú zamerané na zlepšenie života ľudí v mestách a obciach a prinášajú užitočné výsledky pre širokú verejnosť. Išlo o druhú tohtoročnú výzvu, v ktorej sa mohli oprávnení žiadatelia uchádzať o podporu. Spolu v oboch kolách kraj rozdelil 900.000 eur medzi 98 iniciatív. Informoval o tom odbor komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
„Niektoré (projekty, pozn. TASR) prinášajú radosť a športové vyžitie. Iné zas posilňujú solidaritu, kultúru alebo sociálnu starostlivosť. Spája ich jedno. Všetky vznikajú z iniciatívy aktívnych ľudí a komunít, pričom sú realizované vďaka finančnej podpore Trnavského kraja,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.
Napríklad futbalový klub OFK Dynamo Malženice získa podporu vo výške 20.000 eur na rekonštrukciu hracej plochy. Občianske združenie Bez predsudkov k ľudskosti sa venuje aktivitám na pomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením a svojím projektom prispieva k väčšej empatii a porozumeniu v spoločnosti. Z fondu na projekt vyčlenia 9000 eur.
Podporu získali aj projekty, ktoré rozvíjajú regióny a turistický potenciál. Priatelia Baťovho kanála dostanú 7000 eur na úpravu prístavu v Skalici. Podpora smeruje aj do oblasti zdravotníctva a sociálnej starostlivosti. Napríklad projekt mobilného hospicu Most domov získal 5000 eur.
