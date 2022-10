Z fontány v centre Šali sa môžu napiť aj štvornohí domáci miláčikovia

Šaľa 25. októbra (TASR) - Na začiatku pešej zóny v Šali pribudla nová pitná fontána. Mestu Šaľa ju darovala Západoslovenská vodárenská spoločnosť. Vodou z fontány sa dá naplniť aj fľaša, vedia sa z nej napiť i štvornohí domáci miláčikovia. Fontána je bezdotyková, senzorová. "Ak sa priblíži ruka k senzoru, spustí sa voda a z fontány sa dá pohodlne napiť. Bezdotykovo môžu záujemcovia načerpať vodu do vlastnej fľašky a na zemi je k dispozícii miska, ktorá sa po zatlačení tlačidla nohou naplní vodou," informovala hovorkyňa mesta Erika Kollerová.



Prvú pitnú fontánu tohto druhu osadila vodárenská spoločnosť v obci Santovka, v jej pôsobnosti je aktuálne sedem fontán. Celkovo plánuje firma nainštalovať 24 pitných fontán tohto typu, potvrdil generálny riaditeľ Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti Nitra Marek Illéš.



Vodu z fontány v Šali si môžu záujemcovia načerpať od skorej jari až do neskorej jesene. Počas zimných mesiacov bude odstavená. Do fontány je privedená voda zo Žitného ostrova. "Mestu sme odovzdali certifikát, ktorý je dôkazom toho, že fontánka je vyhovujúca a môžeme cez ňu dodávať vodu na pitie. Tú čerpáme z Jelky, dodávame ju cez diaľkovody, skupinové vodovody až sem do Šale a fontána je priamo napojená na mestský vodovod," skonštatoval riaditeľ odštepného závodu Šaľa Zoltán Szabo.