Z grantového programu podporia komunitné projekty vo Vysokých Tatrách

Vysoké Tatry 18. februára (TASR) - Z grantového programu "Pre lepší život v meste Vysoké Tatry" podporia niekoľko projektov. O finančnú podporu požiadalo 11 subjektov, viac ako 20.000 eur napokon rozdelia medzi osem z nich. Dušan Slavkovský, riaditeľ tamojšieho horského strediska, ktorého prevádzkovateľ je tvorcom grantu, uviedol, že najviac podporených zámerov cieli na deti, mládež a športovcov.



"Od vzniku nášho grantu sme sa vždy snažili prioritne podporovať práve tieto cieľové kategórie. V aktuálnom ročníku to vyšlo tak, že sme podporili nielen škôlky, školy a športové kluby, ale napríklad aj horský festival v Tatranskej Lomnici. Samostatnou kapitolou je podpora záchrany ikonického kostolíka v Starom Smokovci, ktorý je v havarijnom stave," uviedol Slavkovský.



Primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák podotkol, že každý zámer, ktorý zlepší život v meste, je vítaný, a zvlášť keď ide o deti. "Či základná umelecká škola (ZUŠ), alebo športové kluby, dosahujú vynikajúce výsledky a bolo by chybou ich nepodporiť," skonštatoval.



Zo spomínanej sumy sa tak napríklad nakúpi športové vybavenie pre tamojšiu ZUŠ, komponenty na bežecké lyžovanie pre škôlkarov či bezpečnostné zábrany na organizovanie bežkárskych pretekov. Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec vďaka dotácii zakúpi pomôcky do odbornej učebne a Slovenský zväz sánkarov zase vybavenie pre svoju činnosť. Občianske združenie (OZ) Zachráňme poklady Tatier uspelo s projektom opravy a obnovy kostola Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Starom Smokovci. Cieľom je zabrániť zrúteniu jeho veže a takisto zveľadiť zovňajšok národnej kultúrnej pamiatky, ktorá sa nachádza v centre Tatier. Posledným z podporených subjektov je OZ Žiť Tatry, ktoré koncom júna organizuje druhý ročník festivalu Tatranské výšiny venovaného horským športom.



Počas štyroch ročníkov grantového programu podporili spolu 34 projektov za viac ako 80.000 eur. Vďaka tomu sa podarilo napríklad vybudovať náučné chodníky a podporiť miestne kluby či rôzne podujatia. Z peňazí okrem iného zakúpili vybavenie pre školské zariadenia a športoviská, vyšla aj kniha pre deti v rámci projektu Kyslíkovci, došlo k úprave bežeckých tratí, vznikli knižné búdky, informačné totemy pri pamiatkach a zakúpila sa technika na nácvik prvej pomoci. Všetky podporené projekty podľa primátora spája jeden spoločný cieľ, a to zlepšiť život komunity a zveľadiť prostredie mesta.