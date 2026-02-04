< sekcia Regióny
Z grantového programu podporia Vysoké Tatry sedem projektov
Grantový program Pre lepší život v meste Vysoké Tatry podporil počas šiestich doterajších ročníkov spolu 48 projektov v hodnote viac ako 120.000 eur.
Autor TASR
Vysoké Tatry 4. februára (TASR) - Z grantového programu Pre lepší život v meste Vysoké Tatry podporia v tomto roku sedem projektov v celkovej hodnote 20.000 eur. O podporu v 6. ročníku sa pritom uchádzalo 14 nápadov. Riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský informoval, že prostriedky rozdelili pre všetky vekové kategórie a na rôzne účely.
„Rozhodovanie nebolo jednoduché, keďže finančné požiadavky niekoľkonásobne prekračovali naše možnosti. Podporili sme nielen školy, ale aj rôzne komunitné projekty, veľkou výzvou bude určite projekt záchrany historických vozňov starej pozemnej lanovky, ktoré by sa mohli vrátiť do Tatier ako atraktívny exponát,“ uviedol Slavkovský.
Cieľom spomínaného projektu je oprava historických vozňov Ceretti & Tanfani z pozemnej lanovej dráhy, ktoré premávali na trase Starý Smokovec - Hrebienok. V spolupráci s prevádzkovateľom miestnych horských stredísk by sa mali stať exponátom, ktorý dokumentuje bohatú históriu tatranskej dopravy.
Z grantu okrem toho nakúpia interaktívne tabule pre základnú umeleckú školu, podporu získal festival Tatranské výšiny i turnaj v petangu. Oživia tiež záhradu Základnej školy s Materskou školou v Dolnom Smokovci a opraví sa petangové ihrisko v Tatranskej Lomnici. Posledným z podporených projektov je výmena ozvučenia farského Kostola sv. Petra a Pavla v Novom Smokovci.
