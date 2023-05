Z grantu 13.000 eur vytvorí ZAaRES oddychovú zónu v Sásovej

Banská Bystrica 31. mája (TASR) - Mestská organizácia Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) mesta Banská Bystrica uspela v grantovom programe Pre budúcnosť a získala 13.000 eur na vybudovanie oddychovej zóny na najväčšom sídlisku Sásová. TASR o tom v stredu informoval Miroslav Strelec z kancelárie primátora.



Zámerom projektu je posilnenie biodiverzity a zlepšenie klimatického prostredia v lokalite na Rudohorskej ulici. Vytvoria tam poloparkový priestor a na rozlohe 1,76 hektára vysadia viac než 60 druhov stromov a lúčne kvety. Pod stromami vznikne priestor na osadenie lavičiek. Projekt je koordinovaný v spolupráci so Strednou odbornou školou Pod Bánošom. Na jeho realizácii sa bude podieľať okolo 50 dobrovoľníkov, ktorí odpracujú približne 250 hodín. Následnú starostlivosť o celý priestor zabezpečí ZAaRES v spolupráci so študentmi a pedagógmi školy, ktorí ho využijú na praktické vyučovanie.



"V danej lokalite evidujeme dva hlavné problémy. Prvým je nedostatok stromovej výsadby, ktorý sa podpisuje pod prehrievanie vzduchu a vysoké vyparovanie vody z pôdy. Druhým je nízka biodiverzita rastlín spôsobujúca celkový úbytok hmyzu, zároveň znižujúca vizuálnu atraktivitu lokality a súčasne i jej návštevnosť. Projektom, na ktorý sme získali grant, zvýšime rozmanitosť druhov stromov i kvetenstva a vytvoríme nový priestor na život hmyzu a včiel," vysvetlil riaditeľ ZAaRES Ivan Šabo.



"Verím, že obyvateľom dotknutej lokality sa pozitívne zmení mikroklíma sídliska. Výsledný projekt oddychovej zóny vizuálne obohatí dané miesto a jeho realizáciou sa ešte viac posilní vzťah Sásovčanov k prírode. Aj vďaka takýmto projektom sa buduje komunita, prehlbuje vzťah človeka k životnému prostrediu a zapájajú sa obyvatelia do verejného života," konštatoval primátor Ján Nosko.



V druhom ročníku grantového programu Pre budúcnosť, ktorý vyhlásila Nadácia Slovenskej sporiteľne, uspelo celkovo 21 projektov. "Záujem bol v porovnaní s minulým rokom vyše dvojnásobný. Kým v prvom ročníku sa o podporu uchádzalo 154 organizácií, tento rok ich bolo až 364," dodala správkyňa nadácie Barbara Henterová.