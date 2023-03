Z grantu Zelené oázy vytvoria miesta plné zelene v 26 lokalitách v SR

Bratislava 13. marca (TASR) - Prostredníctvom grantu nadácie Ekopolis vytvoria tento rok dobrovoľníci miesta plné zelene v 26 lokalitách po celom Slovensku. Osemnásť projektov získalo priamu podporu v grantovom programe Zelené oázy. Financovanie ďalších ôsmich záviselo od hlasovania verejnosti, najúspešnejším je projekt "Alej nás spája" z nitrianskej mestskej časti Prameň.



"Každý projekt v hlasovaní štartoval so základnou sumou 1000 eur a uchádzal sa o jej zvýšenie. Vyzbierali sme 6095 platných hlasov. Takýto veľký záujem o hlasovanie nás potešil. Je ocenením kvality projektov zaradených do hlasovania," uviedla programová manažérka programu Zelené oázy Ľubica Štúberová. Hlasovať sa dalo od začiatku februára do začiatku marca. Osem projektov reprezentovalo osem krajov Slovenska.



Najviac hlasov, a teda aj najviac financií získal projekt z Nitry, kde plánuje miestna komunita pri obytnej zóne za pomoci obyvateľov okolia a žiakov priľahlých škôl vysadiť dlhoveké dreviny, postaviť vyvýšené záhony, zelenú stenu a umiestniť úle.



Súkromná základná škola Jolly Homeschool z Bratislavského kraja získala so svojím projektom 447 hlasov, Združenie obcí mikroregión Klátovské rameno z Trnavského kraja 89 hlasov, občianske združenie Alej na Prameni z Nitrianskeho kraja 2077 hlasov, občianske združenie GaBa z Trenčianskeho kraja 387 hlasov, mesto Lučenec v Banskobystrickom kraji 350 hlasov, LIPA – liptovskí aktivisti za Žilinský kraj získali 528 hlasov. Základná škola s materskou školou Spišské Bystré v Prešovskom kraji 461 hlasov a športový klub Spiš za Košický kraj dostal so svojím projektom 1756 hlasov.



V rámci nadácie vysadia do konca októbra dobrovoľníci po celom Slovensku nové aleje stromov, ovocné sady alebo vytvoria komunitné záhrady. Podporu získali aj ďalšie zelené opatrenia, ktoré majú prispieť k pestrejšej biodiverzite, lepšiemu životnému prostrediu a príjemnejšiemu komunitnému spolužitiu.