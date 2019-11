Z Harmincovej ulice sa dá opäť odbočiť do Karlovej Vsi

Bratislava 20. novembra (TASR) - Ľavý pruh na križovatke M. Sch. Trnavského a Harmincovej ulice v Dúbravke v smere do Karlovej Vsi je opäť otvorený. Informovala o tom bratislavská mestská časť Dúbravka na sociálnej sieti. Obmedzenia súvisia s prácami na rekonštrukcii Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály.



"V smere z Dúbravky do centra na Ulici M. Sch. Trnavského sú pre autá už k dispozícii oba jazdné pruhy – jeden v celej šírke, druhý mierne zúžený pre ochranu staveniska. Vjazd do staveniska - budovanie združenej zastávky Damborského - plánuje stavebník vždy po rannej špičke, po 9.00 h," uviedla mestská časť.



V smere z mesta do Dúbravky ostane naďalej jeden jazdný pruh uzavretý, a to pri zastávke Damoborského. Dôvodom je jej budovanie.



Podľa ďalších informácií mestskej časti by uzávera prejazdu medzi Bagarovou a Hanulovou ulicou mala byť ukončená okolo 10. decembra.