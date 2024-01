Z hrebeňa Nízkych Tatier spadol český turista, odviezol ho vrtuľník

Liptovský Ján 9. januára (TASR) - Z hrebeňa Nízkych Tatier v oblasti Kráľovho stola spadol v utorok český turista. Podľa horských záchranárov utrpel pravdepodobne zlomeninu stehennej kosti. Do nemocnice ho transportoval vrtuľník.



Pád muža spozorovali dvaja pracovníci Školiaceho strediska Horskej záchrannej služby (HZS). Poskytli mu prvú pomoc a zateplili ho. O súčinnosť požiadali posádku vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, ktorá na mieste vysadila lekárku. "Tá si zraneného prevzala do opatery. Následne turistu spolu s lekárkou evakuovali z terénu a letecky transportovali do nemocnice," dodali horskí záchranári.