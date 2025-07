Z. Jarošová: Bienále vychováva deti ku kráse a kultivuje ich dušu

Bratislava 19. júla (TASR) - Jubilejný 30. ročník Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) avizuje dokumentačná výstava o histórii medzinárodnej súťažnej prehliadky originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež. Výstavu tento týždeň otvorila Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave (UKB). Retro BIB 1967-2025 si môžu pozrieť návštevníci UKB v jej Výstavnej sále do 31. augusta.



Výstava mapuje bohatú históriu a misiu prestížneho medzinárodného podujatia venovaného ilustrácii kníh pre deti a mládež. Návštevníkov zoznámi s vývojom jednotlivých ročníkov BIB, jeho výstavami vo svete, predstaví tiež Workshop Albína Brunovského, ľudí, ktorí bienále vytvárali a príbeh Dušana Rolla, ktorý stál sa vznikom BIB. Súčasťou výstavy je aj 29 reprodukcií ilustrácií, ktoré získali najvyššie ocenenie medzinárodnej súťažnej prehliadky - Grand Prix BIB.



Bienále vzniklo v roku 1967 ako medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácií detských kníh. Na jeho začiatku stáli nadšenci krásnej detskej knihy - Dušan Roll, ilustrátori Albín Brunovský, Ján Švec, Miroslav Cipár a ďalší, ktorí si povedali, že deťom treba dať to najlepšie v podobe krásnej obrázkovej knihy, a že najlepšie originály ilustrácií umelcov z celého sveta treba hľadať a oceňovať v hlavnom meste Slovenska. Bratislava sa tak stala aj hlavným mestom svetovej ilustrácie.



„Bratislavské bienále plní jedinečnú a neoceniteľnú misiu - vychováva deti ku kráse a kultivuje ich dušu prostredníctvom kvalitnej umeleckej ilustrácie. Obrázková kniha je totiž prvou galériou, do ktorej dieťa vstupuje, a preto je mimoriadne dôležité, či tam nájde skutočné umenie alebo komerčný gýč,“ hovorí generálna komisárka BIB Zuzana Jarošová. „Slovensko je síce malá krajina, ale jej vplyv na zvyšovanie umeleckej úrovne obrázkovej knihy pre deti a mládež po celom svete za uplynulých 60 rokov je obrovský,“ podčiarkla Jarošová. Je autorkou námetu a podpísala sa aj pod dramaturgiu retrospektívnej výstavy, ktorá je prvou sprievodnou udalosťou k 30. ročníku BIB (3. 10 - 10. 1. 2026).



Bienále ilustrácií Bratislava každé dva roky udeľuje 11 štatutárnych cien, medzi ktoré patria Grand Prix (hlavná cena), Zlaté jablká a Plakety BIB. Ocenenia sú uznaním prínosu ilustrátorov v oblasti detskej ilustrácie a často slúžia ako „vstupenka“ do medzinárodného umeleckého sveta. Od roku 1967 sa na podujatí zúčastnilo vyše 9000 ilustrátorov zo 105 krajín, vystavených bolo vyše 60.000 originálov ilustrácií a vyše 10.000 kníh.