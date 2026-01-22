< sekcia Regióny
Z karanténnej stanice vo Zvolene si vlani ľudia adoptovali 28 psov
Autor TASR
Zvolen 22. januára (TASR) - Z karanténnej stanice vo Zvolene, ktorá je v správe mesta Banská Bystrica, si ľudia vlani adoptovali 28 psov. V roku 2024 to bolo 33 psov. TASR o tom informoval referent karanténnej stanice Andrej Huťka.
Dodal, že od Vianoc nezaznamenali v zariadení zvýšený príjem psov, ktorých ľudia dostali ako darčeky. „Už sa neopakujú situácie z minulosti, keď sa stávalo, že sme mali zvýšený príjem zvierat,“ objasnil. Poznamenal, že v tomto roku by chceli v areáli stanice opraviť rigoly v sekciách voliér i poškodené podlahy.
Ako ďalej uviedol, v karanténnej stanici prijali pre aktuálne mrazivé počasie viacero opatrení. Odstraňovali sneh a ľad z voliér i z areálu. Vymieňali vodu v misách a zároveň vybavili koterce dekami a drevitou vlnou.
Karanténna stanica sa nachádza vo zvolenskej časti Balkán. Pripomína, že pomoc ľudí formou prechádzok so zvieratami je vítaná neustále. Huťka doplnil, že to môže byť po telefonickom dohovore s pracovníčkou. Aj naďalej podľa neho privítajú od darcov kvalitné granule, pevné vôdzky, misky, obojky, deky a plachty.
Za psa, ktorého si Zvolenčania osvoja z karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá na území Zvolena, nemusia prvých dvanásť mesiacov platiť daň. Rozhodli o tom mestskí poslanci a platí to od januára tohto roka.
Poplatok odpustia aj v Banskej Bystrici. Hovorkyňa mesta Zdenka Marhefková spresnila, že ak si ľudia adoptujú psa z útulku alebo karanténnej stanice, dva roky nebudú za neho platiť daň. Prihlásiť ho treba do evidencie a v klientskom centre mestského úradu si pre neho vybaviť známku. „Pri podaní priznania k dani za psa, ak sa preukážu dokladom o adopcii, daň neplatia,“ zdôraznila.
Cieľom je, aby si záujemcovia nových psov nekupovali, ale aby si ich zaobstarali z útulkov, ktoré sú podľa samospráv veľakrát preplnené. Podotýkajú, že adopciou sa zároveň znižuje pravdepodobnosť kúpy z množiarne psov.
