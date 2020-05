Z Komenského námestia v centre Bratislavy sa má stať parčík

Bratislava 1. mája (TASR) – Mesto Bratislava vyhlásilo dvojetapovú krajinársko-architektonickú súťaž na obnovu Komenského námestia v centre hlavného mesta, ktoré je v susedstve s historickou budovou Slovenského národného divadla (SND). V súťaži sa hľadá najvhodnejší návrh na premenu námestia na parčík. Cieľom je dostať do priestoru viac vzrastlej zelene a vytvoriť verejné priestranstvo komorného charakteru. TASR o tom informovala Marcela Glevická z Metropolitného inštitútu Bratislavy.



"Ide o projekt, na ktorom mesto začalo pracovať minulý rok. Uskutočnil sa participatívny proces s obyvateľmi a odborníkmi, ktorého výsledky slúžili aj ako jedny z podkladov k súťaži. Súťažné podmienky boli schválené porotou a overené Slovenskou komorou architektov," uviedla Glevická. Termín na predkladanie dokladov do prvej etapy je 29. máj. Víťazný návrh by mal byť známy na jeseň tohto roka.



Súčasťou zadania je vypracovanie riešenia krajinnej úpravy, dopravného riešenia, architektonických objektov aj návrh mobiliára a verejného osvetlenia. Komenského námestie bolo dlhé roky parkoviskom a v súčasnosti ním ľudia iba prechádzajú. "Priestor je v súčasnosti exponovaný slnečným lúčom, čo v kombinácii s homogénnou vrstvou asfaltu a betónu vytvára počas letných mesiacov sálavú plochu," povedala Glevická. Okrem zelene by tento problém mali návrhy riešiť aj použitím teplotne stabilných materiálov pri návrhu mobiliára na sedenie.



Minulý rok mesto realizovalo na Komenského námestí, ktoré bolo dlhé roky parkoviskom, dočasné úpravy, aby priestor ožil. Umiestnilo tam sedenie, kvetináče so zeleňou, stolnotenisové stoly. Ľudia si tam mohli dať kávu, občerstvenie a pripravený bol aj program. Magistrát zároveň zisťoval od obyvateľov i návštevníkov, ako vnímajú toto námestie a jeho ďalší rozvoj. Vyjadrilo sa takmer 1400 ľudí prostredníctvom dotazníka, rozhovorov priamo na námestí a verejných stretnutí so širšou i odbornou verejnosťou.



Verejnosť podľa mesta vidí námestie ako bezbariérový zelený priestor s vyššími stromami a vodozádržnými opatreniami, bez áut, bez horúčavy a s príjemnou mikroklímou. Taktiež s mobiliárom, ktorý podporuje funkciu oddychu, kultúry, dialógu medzi generáciami a rozvoja komunity.



Komenského námestie naposledy ako námestie s parkom zažili ľudia v 70. rokoch minulého storočia. Historicky sa námestie, vtedy Csáky platz, začalo formovať ešte v 18. storočí, keď sa stavalo mestské divadlo.