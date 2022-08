Z koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau vykročí pochod Vrba Wetzler

Žilina 1. augusta (TASR) - Na pochod Vrba Wetzler Memorial vykročí v pondelok z priestorov nemeckého koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau pri poľskom Osvienčime viac ako 40 ľudí. TASR o tom informoval Peter Švec zo slovenskej pobočky Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem (ICEJ).



"Pochod kopíruje zhruba 130 kilometrov dlhú trasu dvoch slovenských Židov Rudolfa Vrbu (Waltera Rosenberga) a Alfreda Wetzlera, po ktorej za dramatických okolností v apríli 1944 úspešne ušli z koncentračného tábora na Slovensko do obce Skalité. Neskôr pokračovali vlakom do Žiliny," uviedol Švec.



Účastníci budú putovať od pondelka z väčšej časti po území Poľska smerom k hranici so Slovenskom. Trasa pochodu sa opiera o opisy úteku v dvoch knihách samostatne publikovaných Wetzlerom a Vrbom. "V sobotu 6. augusta o 9.00 h sa presunú na poľsko-slovenskú hranicu v Zwardoni, kde sa uskutoční spoločné stretnutie pri pamätníku pochodu, vytvorenom slovenským sochárom Ferom Guldanom, ktorý tam pamätník osobne osadil pri prvom pochode v roku 2014," priblížil Švec.



Doplnil, že posledný úsek na slovenskej strane účastníci absolvujú prevažne vlakom, rovnako ako vtedy hrdinovia na úteku. Po príchode do Žiliny sa všetci zhromaždia v Pamätnej izbe Wetzlera a Vrbu. Vo večerných hodinách sa v Neologickej synagóge v Žiline uskutoční stretnutie pre verejnosť. Súčasťou večera bude koncert k Vrba Wetzler Memoriálu 2022, predstaví sa v rámci neho harfista a rodák zo Žiliny Michal Matejčík.